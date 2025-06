Se rumorea que el iPhone 17 vendrá con un refuerzo de carga MagSafe, pero podría salirte caro

Se han detectado cargadores MagSafe mejorados en documentos presentados.

El iPhone 17 podría admitir carga inalámbrica de hasta 50W.

Se prevén aumentos de precio para los nuevos modelos.

Estamos contando las semanas para la presentación del iPhone 17, que debería ser en septiembre, y un par de nuevas filtraciones nos han llamado la atención. En resumen: hay buenas y malas noticias.

En primer lugar, la buena noticia es que la serie insignia de teléfonos de Apple podría recibir un impulso en cuanto a la carga inalámbrica MagSafe, en comparación con la gama del iPhone 16.

Como lo descubrió 91mobiles, Apple ha presentado solicitudes regulatorias en Taiwán para dos nuevos modelos de cargadores MagSafe, con números de modelo A3502 y A3503.

Fundamentalmente, los cargadores son compatibles con el estándar Qi 2.2, lo que supone un gran aumento en la potencia de carga inalámbrica: 50 W, frente a los 25 W que alcanzan los iPhones actuales (la tecnología MagSafe actual se limita a Qi 2.0).

El estándar Qi 2.2 también ofrece una mayor eficiencia para reducir la generación de calor y la pérdida de energía, así como una mejor alineación magnética, por lo que estos nuevos cargadores MagSafe deberían encajar mejor que nunca. Todo apunta a que los nuevos modelos ofrecerán velocidades de carga mejoradas para el iPhone 17.

Aumento de precio

Los iPhone actuales, como el iPhone 16e, se han mantenido en su precio original (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Menos alentador es el informe de 9to5Mac sobre una predicción de los analistas de Counterpoint Research, que sugiere que el precio inicial de un iPhone aumentará este año, principalmente debido a la actual situación arancelaria en Estados Unidos.

Parte de ese coste arancelario será trasladado a los consumidores por Apple, según Counterpoint Research, aunque no especifica cuál podría ser el aumento de precio ni qué modelos podrían verse más afectados. Hasta ahora, Apple se ha resistido a subir los precios de su línea actual, incluyendo el recién lanzado iPhone 16e.

Por supuesto, todo esto no es oficial por ahora, y la situación arancelaria podría ser muy diferente en septiembre de 2025, pero quizás quieras empezar a ahorrar. El precio inicial del iPhone 16 se fijó en 709€ cuando se lanzó en septiembre pasado. Los rumores sobre un aumento de precio del iPhone 17 han circulado durante todo el año, por lo que esta última predicción no es una sorpresa. Fuentes internas y analistas de Samsung Securities han especulado que el iPhone 17 podría costar más que su predecesor, no solo por los aranceles, sino también por los nuevos costes para Apple y las nuevas funciones del teléfono.