Nuevos rumores del iPhone 17 hablan sobre los precios y colores - Y hay buenas y malas noticias

La serie iPhone 17 podría costar 50$ más que la línea iPhone 16.

Al parecer, esto se debería a aranceles, aunque el impacto se habría reducido gracias a que Apple ha negociado precios más bajos para algunos componentes.

También hemos visto fotos de muchos de los posibles colores de la serie iPhone 17.

Parece cada vez más probable que la serie iPhone 17 cueste más que los modelos anteriores, ya que, aunque todavía no han aparecido muchas filtraciones sobre los precios, la mayoría de las que se han visto apuntan en esa dirección, incluida la más reciente.

Según el filtrador @Jukanlosreve, la serie iPhone 17 costará aproximadamente 50 dólares más que la serie iPhone 16. No sabemos en cuánto se traducirá eso en España, pero puedes estar seguro de que al menos 50€.

Si ese fuera el caso y los precios subieran 50€, el precio de partida del iPhone 17 sería de unos 1.009€, el del iPhone 17 Pro rondaría los 1.269€, y el del iPhone 17 Pro Max estaría en torno a los 1.519€.

A Brief Note on iPhone 17 Series Price IncreaseA few days ago, Jefferies analysts revealed in their note that the iPhone 17 series could see a $50 price increase.Additionally, WSJ reported last May that Apple was considering raising prices for the iPhone 17 series.

También se espera un iPhone 17 Air, y anteriormente se ha comentado que costaría aproximadamente lo mismo que el iPhone 16 Plus, es decir, 1.109€, aunque podría ser unos 50€ o más, más caro si esta última filtración de precios es correcta.

En cualquier caso, esta supuesta subida coincide con un informe reciente del analista de Jefferies, Edison Lee (a través de @DeItaone), quien afirmó que todos los modelos, excepto el iPhone 17 estándar, experimentarían este aumento.

Por su parte, @Jukanlosreve asegura haber llegado a esta cifra mediante un modelo que analiza cómo los aranceles, “el efecto del dólar débil” y los esfuerzos de Apple por reducir el coste de los componentes influirán en el precio.

Toda una selección de colores

Las posibles subidas de precio siempre son una mala noticia, pero Apple trata de compensarlo con nuevos colores, al menos según unas fotos filtradas que muestran, posiblemente, todos los colores de la serie iPhone 17.

Which model and color will you choose this year?

Compartidas por el filtrador Majin Bu, estas imágenes muestran el iPhone 17 en tonos negro, blanco, rosa, azul y verde; el iPhone 17 Air en negro, blanco, azul y un amarillo pálido; y los iPhone 17 Pro y Pro Max en negro, blanco, azul, gris y marrón.

Estos colores coinciden en gran parte con los que vimos en otra filtración reciente sobre la gama cromática del iPhone 17, aunque en aquella no aparecían el verde ni el gris, y el color que aquí parece marrón se veía más anaranjado en esa ocasión. Así que todavía hay bastante incertidumbre sobre los colores que finalmente estarán disponibles.

No obstante, pronto saldremos de dudas, ya que la serie iPhone 17 probablemente se presente en la primera mitad de septiembre, es decir, dentro de aproximadamente un mes.