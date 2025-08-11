Se filtra el iPhone 17 Pro en un color que o vas a odiar o te va a encantar, ¿tú qué opinas?

Se ha filtrado un vídeo de una maqueta del iPhone 17 Pro en color naranja

Este tono es mucho más llamativo que la mayoría de los colores de los iPhone Pro

Las opiniones de quienes lo han visto están muy divididas sobre si es un buen color o no

Las filtraciones sugieren que, junto a los discretos tonos negro, blanco y azul oscuro, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max podrían venderse también en color naranja, y ahora un vídeo nos ofrece el mejor vistazo hasta la fecha a una maqueta en ese tono.

Compartido por el filtrador Majin Bu, se aprecia que se trata de un color muy llamativo y mucho más vivo de lo habitual en los modelos Pro de Apple. Si es un buen color o no, ya es más discutible: Bu afirma que “queda genial”, pero muchas de las respuestas a su publicación son bastante más negativas.

Por ejemplo, @AnxiousHolly comentó “es horrible”, mientras que @black0nder dijo “el peor color en la historia del iPhone”. En cambio, @YSL_Laurentttt escribió “que sea oficial y me compro el 17 Pro”, y @vernons añadió “si realmente se ve así, podría ser el ganador de la actualización de este año”. Así que, claramente, es un tono que o te encanta o lo odias.

¿Tú qué opinas? A mí la verdad es que me gusta mucho.

iPhone 17 Pro orange looks so good pic.twitter.com/N9ehzP6ldnAugust 7, 2025

Una buena estrategia

Independientemente de lo que pienses sobre esta elección de color en concreto, creemos que es una señal positiva que Apple pueda ofrecer un tono así, ya que podría significar que la compañía empieza a sentirse más cómoda con la idea de que sus modelos Pro no siempre tengan que venderse en colores sobrios y discretos.

Llevamos tiempo pidiendo teléfonos premium más coloridos, así que quizá Apple por fin nos esté escuchando. Aunque, si veremos más opciones así o no, podría depender de lo bien que se venda este tono naranja.

Y eso, claro, suponiendo que Apple realmente lance un iPhone 17 Pro en este color. Por ahora, conviene tomarse este rumor con cautela, aunque no tardaremos mucho en salir de dudas, ya que probablemente la serie iPhone 17 se presente a principios de septiembre, al menos según una filtración que apunta al día 9 de ese mes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores