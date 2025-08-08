La versión beta de iOS 26 ofrece una mejora de IA a Apple Maps, y podría ser suficiente para que dejes de usar Google Maps

Se ha detectado una nueva función de búsqueda con IA en Apple Maps

Está disponible en la última versión beta para desarrolladores de iOS 26

Se espera que el software se lance por completo en septiembre

A medida que se siguen lanzando las versiones beta actualizadas de iOS 26, estamos descubriendo nuevas funciones en el software que Apple aún no ha anunciado oficialmente: ayer fueron las luces de carga de los AirPods y hoy es la búsqueda con IA en Apple Maps.

El equipo de 9to5Google ha descubierto que la función de búsqueda de Apple Maps ahora anima a los usuarios a «buscar como hablan», por lo que se puede escribir o decir una búsqueda como «encontrar cafeterías con wifi gratis», por ejemplo.

Esta función ya está disponible en la quinta versión beta para desarrolladores de iOS 26, por lo que aún no la verás si estás utilizando la versión beta pública. También es posible que se modifique o incluso se elimine antes del lanzamiento de la versión final de iOS 26 en septiembre, aunque parece probable que se mantenga.

Sin duda, es una forma más fácil e intuitiva de buscar lugares, si necesitas ir más allá de lo básico y especificar algunos criterios adicionales para tus resultados, como acceso a wifi, opciones de comida, recarga de vehículos eléctricos, acceso para sillas de ruedas o cualquier otra cosa.

Apple Maps vs Google Maps

Google Maps (Image credit: Future)

Es posible que la nueva funcionalidad solo esté disponible en Estados Unidos por el momento, ya que después de actualizar mi iPhone a la versión beta 5 para desarrolladores de iOS 26, no pude hacer que la función de búsqueda en lenguaje natural apareciera en Apple Maps aquí en el Reino Unido.

Lo que pude hacer fue realizar una búsqueda con una frase similar en Google Maps, y los resultados fueron algo irregulares: identificó cafeterías sin ningún problema, pero incluyó varias que definitivamente no ofrecen wifi gratuito (y he estado en ellas y lo he preguntado).

Esto pone de manifiesto una limitación de las funciones de IA como estas, que es que, aunque la IA puede ser muy buena para entender lo que le pides y convertir tus palabras habladas en texto, sigue dependiendo de datos cartográficos fríos y duros para ofrecerte resultados precisos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

En términos de datos brutos, Google Maps quizás siga teniendo ventaja sobre Apple Maps, pero actualizaciones como esta en iOS 26 harán que Apple Maps sea más atractivo y útil, y pueden ser suficientes para recuperar a algunos usuarios de Google Maps.