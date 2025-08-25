iOS 26 aumenta discretamente la velocidad de carga de los modelos iPhone 16

iOS 26 desbloqueará velocidades de carga adicionales en los modelos iPhone 16

Será posible alcanzar los 25 W utilizando cargadores de terceros

La versión final del software debería estar disponible en septiembre

Desde que se anunció iOS 26 en junio, ha pasado por varios ciclos de pruebas beta antes de su lanzamiento completo previsto para el próximo mes, y ahora sabemos que traerá una ventaja adicional a los teléfonos iPhone 16 existentes: una carga inalámbrica más rápida.

Como ha señalado MacRumors, iOS 26 desbloquea todas las capacidades del estándar de carga inalámbrica Qi2 en el iPhone 16, lo que significa velocidades de carga inalámbrica de hasta 25 W en cargadores Qi de terceros. Anteriormente, el límite era de 15 W.

Para obtener las mejores velocidades de carga, es necesario que se den varios elementos: el hardware del teléfono, el estándar de carga y la compatibilidad del software. El estándar Qi2 se incorporó a los teléfonos iPhone 16 cuando se lanzaron el pasado mes de septiembre, y luego se actualizó para admitir 25 W en julio.

Sin embargo, en este momento, esa actualización de 25 W no se ha desbloqueado en la serie iPhone 16: solo se puede obtener una carga inalámbrica de 25 W con los cargadores MagSafe oficiales de Apple. Cuando iOS 26 se implemente por completo, eso cambiará.

Mejoras inalámbricas en todos los aspectos

Gracias a las capacidades de carga mejoradas, podrás cargar un iPhone 16 o iPhone 16 Pro hasta un 50 % de batería desde cero en tan solo 30 minutos, según las propias cifras de Apple para su gama de productos MagSafe.

Belkin se ha movido rápido y va a lanzar tres nuevos cargadores para aprovechar la próxima actualización. Apple aún no se ha referido específicamente a esto, aunque eso podría cambiar cuando termine el periodo beta de iOS 26.

Esto también confirma que los teléfonos iPhone 17 serán compatibles con el último estándar Qi2.2, con una carga inalámbrica de hasta 25 W, como se esperaba, aunque, según una filtración, es posible que las capacidades de MagSafe alcancen los 50 W, ya que la compatibilidad de los cargadores de terceros aumentará hasta los 25 W.

Es casi seguro que Apple presentará la serie iPhone 17 en algún momento de septiembre, y todo apunta a que podría ser alrededor del 9 de septiembre. Como siempre, os mantendremos informados de todas las noticias y anuncios a medida que se produzcan.