Al principio, no me convencía la idea de usar titanio en los teléfonos, considerándolo un truco de marketing en lugar de una característica realmente útil. Pero después de pasar tiempo con el iPhone 15 Pro Max, el Samsung Galaxy S24 Ultra y sus sucesores, el iPhone 16 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra, me convertí en un fan del titanio.

Mi cambio de opinión sobre el titanio se debe a mi costumbre de no usar fundas para los teléfonos insignia, debido a mi aprecio por el diseño industrial sofisticado. Esto no se conjuga con la torpeza inherente y la mala suerte que a menudo hace que estos teléfonos caros se desplomen sobre suelos y superficies duras de una forma u otra.

Los teléfonos con exterior de acero inoxidable tienden a astillarse, abollarse y rayarse, pero los teléfonos con titanio mencionados anteriormente se benefician enormemente de la resistencia del metal y prácticamente no sufren los golpes accidentales. Así que espero que más teléfonos, incluido el probable próximo Samsung Galaxy Z Fold 7, utilicen titanio.

Sin embargo, a pesar de su robustez y relativa ligereza, el rumoreado iPhone 17 Air sustituirá el titanio por un marco de aluminio, todo con la idea de maximizar la delgadez y la ligereza. Hemos oído este rumor varias veces, y la última pista proviene del blog coreano de yeux112.

El blog, que supuestamente contiene información privilegiada o sobre la cadena de suministro, afirma que se utilizará aluminio para el marco del iPhone 17 Air, ya que la resistencia queda relegada a un segundo plano en pro de la ligereza.

El aluminio me deja frío

(Image credit: Future)

Habiendo estado hace poco en una boda, estoy totalmente a favor de teléfonos más finos y ligeros que me ayuden a evitar bultos indeseados en el traje (¡dejad de reíros!). Pero no quiero que esto vaya en detrimento de la resistencia, así que la idea del aluminio en el iPhone 17 Air me hace levantar una ceja con recelo. También me gusta bastante el peso de los iPhone; hay algo tranquilizadoramente sólido y de alta calidad en los modelos Pro más antiguos y su chasis de acero inoxidable.

Desde entonces, he optado por el titanio para los teléfonos Max más grandes, ya que su menor peso hace que sean más fáciles de manejar con una sola mano. Pero un peso mucho más ligero correría el riesgo de que estos teléfonos insignia de Apple parezcan más baratos que lo que indican sus precios.

Dicho esto, Apple todavía puede innovar de vez en cuando, y no me sorprendería que el equipo de Cupertino estuviera trabajando en algún tipo de aleación o diseño que logre el equilibrio entre un teléfono superligero y fino y uno que no se arruine con una sola caída. Hemos visto a Apple hacer eso con su vidrio Ceramic Shield, así que tal vez podríamos ver la llegada de una "armadura de aluminio" con el iPhone 17 Air; el tiempo lo dirá, y probablemente será en un evento de Apple en septiembre.