Google nos ha dado más avances oficiales de cara al lanzamiento inminente de los Pixel 10

Google ha publicado más avances de cara al evento de los Pixel

Esperamos móviles, relojes y auriculares

Además, se espera la presencia de muchas celebridades en el evento

Google presentará este miércoles 20 de agosto los nuevos Pixel 10, junto con el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a, y ya se han publicado en Internet varios clips promocionales oficiales adelantando el evento.

Uno de los avances, publicado en la cuenta Made by Google en X, pone el foco en la tecnología fotográfica con IA: cosas como añadir personas a una imagen después de haberla tomado o superar los niveles de zoom habituales para acercarse aún más al sujeto, serán solo el principio.

Aunque estas funciones ya están disponibles en los actuales Pixel 9, todo apunta a que veremos más herramientas similares en los cuatro Pixel 10 que se esperan.

Otro de los avances promocionales destaca que el evento tendrá lugar en Nueva York y contará con invitados especiales como Jimmy Fallon, Stephen Curry, Lando Norris y los Jonas Brothers, entre otros, por lo que no faltarán las celebridades.

Muchos nuevos dispositivos

Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25! Tune in on August 20th at 1pm ET

Los otros avances publicados en los últimos días muestran el Google Pixel 10 Pro Fold y hacen referencia a la falta de innovación en la industria de los móviles, posiblemente con una indirecta hacia Apple, que aún no se ha sumado a Samsung y Google en el terreno de los plegables.

Dicho eso, quiero recalcar que ningún plegable de Google se ha comercializado en España, por lo que aunque están en ese mercado, no es de forma global.

En cuanto a estética y contenido, estos clips promocionales coinciden con otros adelantos que ya habíamos visto de Google. Todo apunta a que el color gris plateado, aparentemente bautizado como "Moonstone", es decir, Piedra Lunar, tendrá bastante protagonismo.

Uno de los vídeos también muestra un Pixel Watch y unos Pixel Buds, confirmando así que estarán presentes junto con los cuatro teléfonos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

Los rumores que han circulado en internet mencionan desde la posibilidad de que el Pixel 10 sea solo eSIM hasta la incorporación de una cámara teleobjetivo mejorada. El tema de la eSIM de forma exclusiva seguro que no será así en España, mientras que las demás cosas las sabremos con certeza en un par de días.