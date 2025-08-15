El Google Pixel 9 es el mejor móvil con IA, pero el Pixel 10 tiene que aportar más

La idea de un teléfono con IA es bastante nueva, pero yo diría que Google ha sido tanto el impulsor como el pionero de los teléfonos que ponen la inteligencia artificial en el centro.

Esto comenzó con el Google Pixel 6 y su chip Tensor, que se diseñó para ofrecer un potente rendimiento de aprendizaje automático de redes neuronales en lugar de las mejores velocidades de procesamiento de CPU y gráficos. Luego, con el Pixel 8, vimos cómo Google adoptaba realmente las funciones de IA, especialmente aquellas con capacidades generativas como el Magic Editor.

Aunque algunos podrían argumentar que el Samsung Galaxy S24 fue el primer «teléfono con IA», yo diría que el Pixel 8 fue el que puso en marcha todo esto, especialmente porque Samsung utilizó la tecnología de Google para respaldar algunas funciones de IA del Galaxy.

Todo esto se consolidó con el Google Pixel 9 y sus compañeros de gama, que parecían poner la IA en el centro de la experiencia Pixel, en lugar de limitarse a ofrecer herramientas sobre una interfaz de usuario estándar para smartphones.

Pero con la llegada del Samsung Galaxy S25 y el Galaxy Z Fold 7, que incorporan funciones de IA mejoradas, y con Apple Intelligence empezando a ponerse al día y a ofrecer un sólido conjunto de funciones en los iPhone compatibles, así como cierta sincronización con los Mac, la corona de Google en materia de teléfonos con IA podría estar en juego.

Por lo tanto, creo que para que Google se mantenga a la vanguardia y siga abriendo camino hacia un uso práctico y, esperemos, seguro para los consumidores, tendrá que aportar más con el Pixel 10.

IA acelerada

Pero, ¿cómo sería eso? Sí, esa es una buena pregunta.

En cierto modo, Google ya ofrece un buen conjunto de herramientas basadas en IA, desde la gestión inteligente de llamadas y resúmenes de documentos hasta herramientas de traducción en tiempo real y edición de fotos que pueden retocar imágenes completas. Y muchas de ellas son fáciles de acceder y usar, lo que contribuyó a que el Google Pixel 9 Pro fuera nuestro teléfono del año 2024.

Sin embargo, aún hay margen de mejora. Lo ideal sería que algunas de estas herramientas inteligentes de IA funcionaran en toda la experiencia de Pixel Launcher.

Por ejemplo, me gustaría utilizar Gemini para resumir lo que tengo en mi teléfono Pixel, por ejemplo, indicándome las aplicaciones que no he utilizado en mucho tiempo o los juegos a los que no he jugado y que quizá haya olvidado.

Y me encantaría que las herramientas de resumen me proporcionaran fragmentos de información en aplicaciones de terceros, por ejemplo, para resumir rápidamente un capítulo de un libro electrónico y poder retomar fácilmente donde lo dejé sin tener que volver a leerlo para refrescar la memoria.

Más que nada, me encantaría tener lecturas en audio de todo tipo de texto con una voz lo más cercana posible al lenguaje natural. Escucho muchos podcasts, especialmente cuando voy al trabajo o cocino, pero esto significa que puedo quedarme atrás en mis lecturas pendientes.

Para abordar esto, me encantaría poder pedirle a una IA a nivel de sistema que leyera en voz alta un artículo de revista, ya sea de una fuente digital o escaneado con la cámara de un teléfono. He encontrado algunas herramientas de IA que pueden hacer algo parecido, pero ninguna ofrece lo que busco y de una manera tan fluida como suelen promocionar los expertos en IA.

No se trata de una quimera, ya que Google ya cuenta con NotebookLM y sus Audio Overviews, que pueden crear un podcast a partir de diversas entradas. Por lo tanto, si esta tecnología se pudiera integrar en la próxima generación de Pixel Launcher o en los rumoreados teléfonos Pixel 10, sería una bendición para mí y probablemente para otras personas que buscan satisfacción auditiva.

En última instancia, aunque aprecio las oportunidades creativas que ofrecen algunas herramientas de IA en términos de generación de imágenes o manipulación profunda de fotos, me gustaría que la IA en general se centrara más en facilitar mi vida diaria y ayudarme a digerir mejor la abrumadora cantidad de contenido que hay que consumir en el mundo virtual y real.

Confío en que Google es una de las empresas mejor posicionadas para hacerlo, a pesar de mi inquietud por la influencia que ya tienen los algoritmos del gigante de las búsquedas en la difusión de la información.

Pero creo que debe utilizar cada nueva generación de teléfonos Pixel para seguir superando los límites, mientras que empresas como Apple y Samsung atraen a los usuarios habituales de teléfonos, no solo para mantener la corona de los teléfonos con IA, sino también para impulsar la innovación en IA de una manera que sea realmente útil y productiva para las personas.