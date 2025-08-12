5 formas en las que el Google Pixel 10 Pro puede adelantarse al iPhone 17 Pro y al Galaxy S26 Ultra

Google ha anunciado que su evento anual Made by Google se celebrará este 2025 el 20 de agosto, y esperamos conocer todos los detalles sobre la tan rumoreada familia Google Pixel 10.

Aunque seguramente se presentará toda la gama Google Pixel 10, tengo especial interés en un modelo en particular: el Google Pixel 10 Pro.

El Pixel 9 Pro fue nuestro teléfono del año en 2024, así que tengo ganas de ver si Google puede superarse a sí misma y además hacer frente a la competencia que se avecina de Apple y Samsung. Con el iPhone 17 Pro y el Samsung Galaxy S26 Ultra señalados como posiblemente los teléfonos más potentes jamás lanzados, Google tendrá que mejorar mucho para adelantarse a estos rivales aún no presentados.

Dicho esto, aquí tienes 5 formas en las que el Pixel 10 Pro podría adelantarse al iPhone 17 Pro y al Samsung Galaxy S26 Ultra.

Carga más rápida

(Image credit: Philip Berne / Future)

A día de hoy, ninguno de los grandes buques insignia carga especialmente rápido. El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el grupo con una potencia máxima de carga de 45W, mientras que el Google Pixel 9 Pro alcanza un máximo de 27W. Apple, fiel a su estilo, no ha compartido la potencia de carga del iPhone 16 Pro, pero las pruebas han revelado que llega a unos 30W como máximo.

Si los últimos rumores son ciertos, esto podría cambiar con la próxima generación de modelos estrella. Se dice que el Samsung Galaxy S26 Ultra llegará con carga de 60W, mientras que MacRumors informa de que el iPhone 17 Pro podría alcanzar los 35W de carga por cable.

En cuanto al Google Pixel 10 Pro, Android Authority señala que el próximo buque insignia de Google podría aumentar su velocidad de carga hasta 60W, lo que lo pondría a la par de la mejora rumoreada para Samsung y lo situaría claramente por encima de Apple.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Esto deja la carga inalámbrica como la oportunidad de Google para superar a Samsung en lo que respecta a recargar la batería. Se espera que el Google Pixel 10 Pro admita carga inalámbrica de 15W, mientras que el Galaxy S26 Ultra podría ofrecer 25W de carga inalámbrica (según GSMArena). Sin embargo, ambos teléfonos contarían con el estándar de carga inalámbrica Qi2, así que Google aún podría darnos alguna sorpresa.

Cámara aun mejores

(Image credit: Blue Pixl Media)

Los teléfonos Google Pixel son conocidos por sus excelentes sistemas de cámara y suelen aparecer en nuestra lista de los mejores móviles para fotografía. Aunque en esa lista también figuran los iPhone y los Samsung Galaxy, la serie Pixel se ha ganado su reputación gracias a una app de cámara intuitiva, un procesado de imagen bien calibrado y una fotografía nocturna excepcional.

Con el Google Pixel 10 Pro, básicamente quiero que Google siga haciendo lo mismo.

En cuanto al software, creo que bastaría con algunas mejoras en el procesado de imagen y la incorporación de nuevos modos interesantes de foto y vídeo (el modo panorámico nocturno del Pixel 9 Pro fue realmente impresionante). En lo que respecta al hardware, siempre hay margen para sensores más grandes o aperturas más amplias.

Se dice que el iPhone 17 Pro incorporará una nueva lente con zoom de 8x, mientras que el Galaxy S26 Ultra podría traer aperturas más amplias para su cámara principal y su teleobjetivo de 5x. No es necesario que Google iguale exactamente estas especificaciones; mientras el Pixel 10 Pro siga puliendo su experiencia fotográfica, tendremos motivos para recomendarlo frente a la competencia.

Un nuevo botón (o dos)

(Image credit: Future)

En un mundo lleno de botones personalizables, botones de disparo, interruptores de timbre y más, la serie Google Pixel 9 destaca por su simplicidad: solo cuenta con un control de volumen y un botón de encendido.

Aunque no se han oído rumores sobre nuevos botones para el Galaxy S26 Ultra, es probable que el iPhone 17 Pro incluya el mismo botón Acción y el botón capacitivo de control de cámara que el iPhone 16 Pro.

Como ya se ha mencionado, el Google Pixel 9 Pro es un gran teléfono para fotografía; quizá un botón de disparo le daría ventaja frente al iPhone para quienes aprecian el procesado de imagen más natural del Pixel, pero prefieren una experiencia más táctil.

Por otro lado, un botón personalizable, como los que vemos en los iPhone o en los últimos modelos de OnePlus, podría ofrecer a los usuarios del Pixel un acceso directo por hardware a las funciones de IA del teléfono. Los Google Pixel reciben antes que nadie las nuevas funciones de Android, así que dar a los usuarios avanzados una forma instantánea de acceder a herramientas como Gemini podría darle a Google una ventaja.

Una IA más coherente

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hablando de IA, en nuestro análisis del Google Pixel 9 Pro señalamos que el paquete Gemini AI de Google no siempre se percibe como la experiencia cohesionada para la que está diseñada, ya que carece de la conciencia contextual y la operatividad dentro de las aplicaciones que, por ejemplo, ofrece Samsung Bixby.

Es cierto que la mayoría de las funciones de IA dependen más del software que del hardware, por lo que es probable que cualquier mejora que llegue al Google Pixel 10 Pro acabe llegando también al Google Pixel 9 Pro y a algunos modelos anteriores seleccionados.

Dicho esto, es muy probable que el Google Pixel 10 Pro obtenga un impulso de rendimiento respecto al Pixel 9 Pro gracias al rumoreado chip Tensor G5, lo que podría abrir la puerta a funciones exclusivas de IA.

Aun así, hoy en día los smartphones se venden como dispositivos de IA, así que lanzar el Google Pixel 10 junto con una versión renovada y más coherente de Google Gemini, y con algunas funciones exclusivas, podría darle ventaja frente a Apple y Samsung.

Un nuevo diseño (¿o tal vez uno anterior?)

(Image credit: Philip Berne / Future)

Probablemente ya hayamos visto el diseño final de la gama Pixel 10 gracias a que Google compartió por accidente imágenes de producto, pero vale la pena considerar algunas decisiones estéticas que podrían dar al Google Pixel 10 Pro ventaja sobre sus rivales.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max recibirán un nuevo módulo de cámaras en forma de barra que recuerda a la de la serie Google Pixel 9, aunque las imágenes y renders del próximo iPhone sugieren un acabado que no parece tan refinado como el del buque insignia de Google.

En cuanto al Galaxy S26 Ultra, las últimas filtraciones apuntan a un nuevo diseño al estilo del Galaxy S25 Edge, que destaca por su delgadez, con un módulo de cámaras que sobresale similar a la del Edge y el Galaxy Z Fold 7. Ese diseño ya ha generado opiniones divididas en Internet, así que no se puede asegurar que vaya a ser un cambio popular.

Todo esto para decir que el hecho de que Google no cambie el diseño del Pixel 10 Pro podría ser una decisión acertada. Si el iPhone 17 Pro y el Galaxy S26 Ultra están a punto de recibir cambios de diseño potencialmente controvertidos, mantener la coherencia podría hacer que el Pixel 10 Pro destaque en comparación.