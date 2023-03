Fitbit ha muerto tal y como la conocemos, gracias a Google

Es una historia recurrente: una empresa de éxito es comprada por un enorme conglomerado y llevada a la ruina, mientras que el conglomerado coge las mejores ideas y productos de la empresa más pequeña y los incorpora a su marca. Por desgracia, parece que la compra de Fitbit por Alphabet, la empresa matriz de Google, no va a ser diferente.

Hubo comentarios en la comunidad de fitness sobre el destino que le esperaba a Fitbit cuando la adquisición se anunció por primera vez en el 2019; pero sigue siendo triste ver cómo las mejores Fitbits (opens in new tab) son poco a poco despojadas de algunas características que las hicieron grandes.

Durante un tiempo, el nombre Fitbit se convirtió en sinónimo de monitores de actividad de la misma manera que Google lo fue para los motores de búsqueda. Fitbit lanzó su primer rastreadir de actividad física en el 2009, un contador de pasos con clip que también utilizaba un detector de movimiento para registrar la distancia recorrida, calcular las calorías quemadas y controlar lo bien que habías dormido en función de cuánto te habías movido durante la noche.

Enviaba automáticamente todos los datos al ordenador a través de un pequeño software que más tarde se conocería como Fitbit Connect, que también permitía introducir el consumo de calorías y el diario de comidas. Esto se convertiría en la base de la moderna aplicación Fitbit.

La primera pulsera de Fitbit, la discreta Fitbit Flex, se lanzó en el 2013 con gran éxito de crítica. Le siguieron las series Fitbit Force, Charge y Alta, y después Ionic e Inspire. A la gente le encantaba el Alta, pero yo personalmente disfruté con el Fibit Inspire HR, que fue su sucesor espiritual. Era la cumbre de Fitbit: representaba una buena relación calidad-precio, era útil y no parecía un gran smartwatch, por lo que podías llevarlo con un reloj analógico en la otra muñeca y olvidarte de que lo llevabas durante un entrenamiento.

Era elegante, y no necesitabas Fitbit Premium para sacarle el máximo partido. Esta fue la época dorada de Fitbit: cada vez que veías a un amigo con una discreta pulsera negra, inevitablemente alguien decía "Oh, ¿tienes una Fitbit?" y ellos respondían con un "Sí, ¡es genial!" y te enseñaban cuántos pasos habían dado ese día.

(Image credit: TechRadar)

Después vinieron otros modelos en varios tamaños de smartwatch y rastreador, y ahora tenemos los modelos Versa, Sense, Inspire, Charge y Luxe compitiendo por un espacio en la línea Fitbit. Desgraciadamente, el debut del mejor Apple Watch y otros smartwatches en el extremo más caro de la escala, y de dispositivos de seguimiento de la actividad física muy baratos de marcas como Xiaomi y Huawei en el extremo más bajo, ha hecho que Fitbit se haya visto relegada a una posición intermedia.

El mercado se saturó y Fitbit empezó a buscar otras fuentes de ingresos. Aquí es donde entró Fitbit Premium: era una forma de que el fabricante ganara dinero extra ofreciéndote una visión más completa de tus datos, junto con entrenamientos y meditaciones guiadas.

Nunca he sido un fan de Fitbit Premium, y no lo utilicé más allá de mi prueba gratuita de seis meses. Era un servicio bastante bueno, pero no me gustan los niveles de pago arbitrarios, ya que suelen ser una señal de que la empresa ha dejado de anteponer los intereses de sus usuarios. Mi Fitbit estaba recopilando todos estos datos (mis datos) y reteniéndolos hasta que pagara una cuota, y me sentía como si me estuvieran pidiendo un rescate.

Sólo tengo treinta y largos, pero soy un dinosaurio en este sentido: creo firmemente que si compras un dispositivo, deberías poder utilizarlo al completo después de la compra original y sin pagos adicionales, llámame raro. Por eso me encanta Garmin, que no cobra nada a los usuarios por usar Garmin Connect. Tampoco he comprado nunca un DLC para un videojuego, por cierto. ¡Los personajes deberían desbloquearse sin tener que comprarlos, maldita sea!

Pero estoy divagando. En la segunda mitad del 2019, llegó Alphabet para hacerse con Fitbit y salvarla de su lugar en medio del abarrotado mercado de wearables. Casualmente, Google había estado trabajando en su primer smartwatch, el largamente sugerido Pixel Watch, y la USP de Fitbit de recopilar datos de salud y presentarlos en un formato fácil de usar y accesible lo convertiría en el complemento perfecto para Google, que también ha estado recopilando datos sobre sus usuarios durante años.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Por desgracia, ahora que Alphabet tiene el Google Pixel Watch, equipado con la tecnología de salud de Fitbit y funciones como la detección de caídas, no necesita cuatro tamaños diferentes de Fitbit canibalizando su base de usuarios. Pero, en lugar de suspender la producción de dispositivos Fitbit y permitir que la línea siga su curso, ha tomado medidas para degradar activamente los dispositivos eliminando características de forma retroactiva. Entre ellas se encuentran los desafíos y grupos de Fitbit, cuya eliminación ha destripado la comunidad de usuarios de Fitbit.

Los usuarios de Fitbit también han visto revocado su acceso a la música sin conexión con el fin de la compatibilidad con Pandora y Deezer, y la eliminación de la posibilidad de sincronizar su dispositivo con Fitbit Connect. Fitbit Connect, si recuerdas, era el software original que se utilizaba para emparejar tu Fitbit con tu ordenador y cargar tu biblioteca de música; irónicamente, es el mismo software que permitió al Fitbit original arrasar en todo el mundo.

Alphabet incluso ha cerrado la posibilidad de que los desarrolladores creen aplicaciones de terceros para Fitbit OS, impidiendo que se creen nuevos contenidos para la plataforma. En su lugar, el énfasis se pondrá en el propio Wear OS de Google, con los futuros Fitbits probablemente relegados a delgados rastreadores, sin necesidad de un sistema operativo completo. ¿Por qué querría Google relojes Fitbit más grandes cuando ha invertido tanto dinero en el desarrollo de su buque insignia, el Pixel Watch?

El resultado final es que los clientes que hicieron sus compras basándose en esas características ahora poseen un dispositivo que es fundamentalmente diferente del que compraron originalmente; y para recuperar esas características deben actualizarse al Pixel Watch, o comprar un dispositivo de otra marca. Los futuros compradores potenciales de Fitbit se verán empujados hacia el Pixel Watch, lo que permitirá a Google hacer pleno uso de su plataforma Wear OS, y todo el asunto habrá terminado antes de que puedas decir "Fitbit Sense 3".

No es exagerado decir que los dispositivos Fitbit ayudaron a cambiar la cara de la industria del fitness y los wearables tal y como la conocemos. A nadie le emocionan ya los emails en la muñeca, pero la mayoría de nosotros queremos estar más en forma y más sanos, y muchos de nosotros seguimos dispuestos a comprar un dispositivo que nos ayude a conseguirlo.

Fitbit lo hizo posible. Aunque hoy en día hay un montón de imitadores, hubo un tiempo en el que Fitbit era para el seguimiento inteligente del estado físico lo que McDonald's era para la comida rápida (y en el extremo opuesto de la escala de la salud). Es probable que Fitbit siga existiendo de alguna forma durante algunos años más, pero ya está más que muerto. En lugar de ser una imagen de la salud, Fitbit está en la UCI, a la espera de que Google y Alphabet finalmente tiren del enchufe y aprovechen lo que queda de sus órganos vitales.