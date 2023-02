El Mac Mini ya es uno de los ordenadores más rápidos de Apple, aunque cueste creerlo

El nuevo Mac mini de Apple ha hecho girar muchas cabezas desde su lanzamiento, y no es de extrañar.

El Mac mini siempre ha sido un mini PC muy popular y, con la introducción de los chips Apple M2 y M2 Pro, es sinceramente el mejor ordenador que puedes comprar que no ejecute Windows.

Como dijimos en nuestro análisis del Mac mini (2023), "Apple ha mejorado su Mac más asequible en todos los aspectos". Y si un nuevo resultado de benchmark es cierto, ahora también es mejor que algunas configuraciones del Mac Pro 2019 que cuestan significativamente más.

Un nuevo vídeo de Max Tech pone al Mac Mini 2023 con M2 Pro frente a frente con el PC estación de trabajo 2019 de Apple, y los resultados son impactantes y no un poco exasperantes para aquellos que dejaron caer el pago inicial de una casa en efectivo para comprar la estación de trabajo principal de Apple hace solo tres años.

Como señala Digital Trends (opens in new tab), el Mac mini con M2 Pro del vídeo de Max Tech solo cuesta el 15 % de lo que te habrías gastado en el Mac Pro del 2019 con una configuración respetable, incluida una GPU de gama alta en ese momento y una tarjeta Apple Afterburner.

A pesar de ello, el Mac mini es aproximadamente un 50 % más rápido creando fotos HDR en Photoshop y un 44 % más rápido compilando un proyecto de Xcode. Más aún, es un sorprendente 40% más rápido que el Mac Pro con Afterburner en la exportación de vídeo 4K ProRes RAW a ProRes, que es exactamente el tipo de carga de trabajo para la que te gastarías 15.000€ en hacer lo más rápido posible en un entorno industrial.

Un Mac Pro totalmente configurado puede venir con un procesador Intel Xeon W de 28 núcleos, dos GPU AMD Radeon Pro W6800X Duo con un total de 128GB de VRAM GDDR6 y 1,5TB de memoria DDR4 ECC. Para ser claros, este sistema destruiría absolutamente cualquier cosa en el mercado ahora mismo, incluyendo el Apple Mac Studio con M1 Ultra. Simplemente no se puede competir con dos humildes GPUs de calidad industrial y 1,5TB de RAM.

Pero esa configuración cuesta ahora mismo unos 50.000€ en la web de Apple, y poca gente estaría dispuesta a desembolsar tanto dinero en una estación de trabajo fuera de un gran estudio de Hollywood. Por tanto, es probable que la mayoría de los usuarios fueran un poco más comedidos a la hora de elegir especificaciones y presupuesto, y son ellos los que más probabilidades tienen de salir perjudicados de esta nueva comparación.

Apple tenía que saber que sus Mac Pros más bajos del 2019 iban a quedar obsoletos rápidamente

(Image credit: Future)

Lo sorprendente de estos resultados es que Apple debía saber en el 2019 que sus propios chips estaban a la vuelta de la esquina. Las hojas de ruta de los procesadores tardan años en planificarse, y aunque va a haber cierto grado de riesgo de obsolescencia siempre que compres cualquier ordenador, esto tiene que ser un golpe en el estómago para mucha gente que compró un Mac Pro.

Una cosa es que una estación de trabajo Pro de última generación aparezca en escena y haga que tu carísima compra de hace cuatro años resulte francamente débil, pero ¿un Mac mini? Si hubiera comprado un Mac Pro en el 2019 o el 2020, sería el último producto Mac Pro que compraría a Apple, simplemente por resentimiento.

Ahora bien, algunos señalarán con razón que el Mac Pro del 2019 utiliza hardware que no es de Apple prácticamente en su totalidad. Tiene gráficos AMD Radeon y un chip Intel Xeon, por lo que el coste del Mac Pro va a depender en gran medida de lo que Intel y AMD cobren a Apple por sus componentes.

De hecho, que Apple sea capaz de producir un mini PC capaz de competir con las estaciones de trabajo de estas empresas por un precio significativamente menor es algo genial para los clientes, sin duda, solo que no para los clientes que compraron un Mac Pro de 15.000€ allá por el 2019 y el 2020.

¿Pobres usuarios de Mac Pro?

Ahora bien, también es cierto que cualquiera que se haya gastado 15.000€ en un Mac Pro para trabajo en el 2019 probablemente ya haya recuperado ese dinero, así que ¿cuál es el problema? Lo más probable es que se trate de empresas o profesionales autónomos, después de todo, que pueden amortizar el coste de productos de gama alta como un Mac Pro con bastante facilidad. Tampoco es que hayan timado a la abuela de nadie para que hipotecara su casa y comprar uno.

Pero es atrevido cobrar tanto dinero por una estación de trabajo profesional que se estropea a los tres años y medio de vida útil, si es que llega. Por no mencionar que el hecho de que Apple siga vendiendo estas configuraciones de gama baja es casi criminal a estas alturas.

Es la naturaleza de la tecnología que el mejor portátil (opens in new tab) o estación de trabajo de este año sea el último artículo de liquidación del 2026, pero aun así, duele, incluso si nunca he tenido ninguna intención de usar, y mucho menos comprar, un Mac Pro en mi vida. Al final, al menos debería servir como lección objetiva de por qué invertir tanto dinero en cualquier tecnología es intrínsecamente arriesgado y debe pensarse detenidamente.