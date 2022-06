El Game Pass en televisores Samsung marca un antes y un después del gaming en la nube

Desde que Microsoft lanzara Xbox Cloud Gaming, un futuro sin consolas Xbox se puso sobre la mesa. Hoy sabemos que las smart TVs de Samsung podrán tener el Game pass Ultimate a través de la app Samsung Gaming Hub en una estrategia para acercarnos el futuro a casa.

Como parte de su briefing 'What's Next For Gaming' (qué será lo próximo en gaming), Microsoft ha anunciado que desde el 30 de junio, los televisores lanzados en 2022 por Samsung incorporarán una app llamada Samsung Gaming Hub con la que poder jugar a cualquier juego habilitado para la Xbox Cloud Gaming en una cuenta Game Pass Ultimate directamente en la televisión, con un mando conectado por bluetooth y sin necesidad de tener una Xbox.

Aunque el catálogo de videojuegos de Xbox Cloud Gaming es más limitado que el de Game Pass, tendrás a tu disposición más de 100 juegos con los que disfrutar en tu TV.

(Image credit: Microsoft)

La vicepresidenta corporativa de Microsoft, Ashley McKissick, ha confirmado que esta colaboración con Samsung es la primera que planea con la compañía, y que su intención es 'explorar otras colaboraciones en televisiones como parte de su visión de la próxima evolución'.

Si todavía no tienes una Xbox pero planeas comprar una nueva tele de Samsung, este año puede ser el mejor para hacerlo. Puede que tengas un segundo espacio más dedicado al gaming, y esa tele de Samsung podría ofrecer un entretenimiento adicional en el salón. En cualquier caso, es una gran noticia, pero no es lo más importante.

Microsoft quiere que Game Pass sea más accesible en cualquier pantalla sin necesidad de hardware. Las consolas y los PC gaming no están obsoletos, ya que son productos enormemente potentes con juegos al lado de una pantalla, ofreciendo más ventajas sobre el Cloud Gaming. La calidad de imagen y la latencia del mando son significativamente mejores en un ordenador o una consola, pero gracias a Xbox Cloud Gaming, ahora puedes jugar a títulos impresionantes en el móvil, tablet y tu televisión sin ningún producto adicional.

(Image credit: Microsoft)

Hasta hace unos meses no había probado el Cloud Gaming. Tengo la Xbox y la Switch, que me la puedo llevar donde quiera. ¿Por qué iba a necesitar jugar en otro dispositivo, cuando encima la calidad iba a ser inferior? la única ventaja que le veía era el tiempo que me ahorraba en instalar un juego y los tiempos de carga.

Eso cambió cuando pillé el Covid en enero y me vi en casa de mis padres, aislado durante 10 días sin ninguna de mis dos preciadas consolas. Lo único que tenía era un Mac con el que no podía instalar prácticamente nada. Fue entonces cuando decidí hacer uso del gaming en la nube, y me pasé los ocho días restantes jugando al Halo Infinite y a Star Wars Jedi: Fallen Order, títulos que mi MacBook Air solo sería capaz de abrir en sueños.

Actualmente, Cloud Gaming abre la puerta a juegos que no funcionarían en un dispositivo poco potente. A medida que la tecnología mejora, creo que será extraño tener una consola, y que no dominará el mundo de los gamers.

(Image credit: Valve)

Me acuerdo que en 2004, cuando salió Half-Life 2, había que instalar Steam para poder jugar, y un amigo me dijo que compraba siempre los juegos físicos porque tenía capado el internet y descargarlos era imposible. Luego, con los años, mejoraron las velocidades, aumentaron las descargas y ahora el mercado digital supera con creces a las ventas físicas. Parece que a los juegos en la nube les ha tocado vivir la misma situación.

Microsoft quiere incrementar su presencia con el paso del tiempo. Más fabricantes de televisores ofrecerán apps nativas para jugar en la nube y, según cuentan las malas lenguas, Microsoft está trabajando en un Stick como el de Amazon que se pondrá en el HDMI de la tele para jugar a los mejores juegos de Xbox Game Pass sin necesidad de la consola. Jugar en la nube se hará más accesible, más estandarizado, más familiar.

La pregunta es: ¿llegará un tiempo en el que la experiencia del streaming sea tan buena que haga que Microsoft deje de fabricar la Xbox y se centre en el software? Hay un límite para los juegos en la nube, y la tecnología siempre buscará ese tope.

Para acabar, ¿cómo responderá Sony a este movimiento de Microsoft? Ya ha explorado esas tierras con PlayStation Now, un servicio que se fusionará en PS Plus a finales de este mes. Ahora que Sony está lanzando más exclusivos en PC, parece más abierta a expandir su software más allá de la marca. ¿Podrá llegar el catálogo de PS Plus a las smart TVs y los móviles de la misma forma que Microsoft? Hubo una época en la que esto parecía inconcebible, pero ahora que la mitad de los juegos de PlayStation estarán en PC y móviles para 2025, no podemos apostar en contra.

Con todo esto te quiero decir que no debes descartar Cloud Gaming por tener consola. Gracias a compañías como Microsoft y Samsung esforzándose para que funcione, los juegos en la nube han llegado para quedarse.