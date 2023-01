El Galaxy S23 no me emociona nada en comparación con la posibilidad de que Samsung lance un Flip Ultra

Ser Ultra es algo muy importante para Samsung. De cara al inminente lanzamiento de los Galaxy S23 (opens in new tab), la empresa ha publicado un blog en el que ha hablado sobre el significado de ser Ultra. Tal vez no deberían haber hecho eso. Ahora que Samsung me tiene con ganas de Ultra, estoy lista para pasar del Galaxy S23 y mirar hacia el teléfono que realmente quiero ver: un Galaxy Z Flip 5 Ultra (opens in new tab).

Samsung celebrará su evento Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab) el 1 de febrero, y habrá (al menos) dos tipos de dispositivos presentes ese día. Eso lo sabemos gracias a que en EEUU, ya se pueden reservar en una página web de Samsung (opens in new tab). En ella, vemos que uno de los nuevos dispositivos será un móvil Galaxy, y el otro un portátil. De hecho, en el caso del móvil, está claro que se trata más bien de una familia: la gama Galaxy S23, pero el tema del portátil es un misterio.

La invitación al evento Samsung Unpacked nos da pistas sobre tres cámaras (Image credit: Samsung)

Para crear expectación, Samsung ha expuesto su concepto de Ultra. El Presidente y Director de Mobile eXperience (MX) (la división de movilidad de Samsung), TM Roh, ha afirmado en una entrada de blog (opens in new tab)que "pronto mostraremos lo que un Ultra puede hacer en aún más categorías de dispositivos". Por lo tanto, está insinuando un Galaxy Book Ultra (opens in new tab), y señala que Ultra es ahora la etiqueta para el mejor teléfono y la mejor tablet que vende la empresa.

¿O no? ¿Es el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) el smartphone estrella de Samsung, o es el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)? Este último es más caro con diferencia y utiliza lo último en innovaciones de pantallas de Samsung Display. El Galaxy S22 Ultra cuenta con una tecnología de cámara de última generación que el Z Fold 4 no puede igualar, pero ambos móviles pueden utilizar el lápiz óptico S Pen. Roh señala que el Ultra es la evolución de la familia Galaxy Note.

El Galaxy S22 Ultra evolucionó a partir del Galaxy Note (Image credit: Future / Philip Berne)

¿Qué dispositivo merece ser un Ultra? Según Samsung, Ultra significa rendimiento premium. El Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), habiéndose lanzado al mercado medio año después que el Galaxy S22 Ultra, equipan un chip más nuevo, el Snapdragon 8+ Gen 1, por lo que pueden superar al Galaxy S22 Ultra en potencia.

Samsung es el buque insignia de la innovación en el mundo de la telefonía. Sus móviles marcan la pauta a seguir por los teléfonos Android y dan a Apple nuevas ideas para la próxima generación de iPhones. El teléfono Ultra que lleve el estandarte de Samsung debería ser el más emocionante que ofrezca la compañía.

Si te aburren los móviles, es porque no tienes uno que se pliega

¿Te aburren los móviles? Es más, ¿estás aburrido de toda la industria telefónica? Supongo que no estás usando un teléfono plegable. Yo era reacia respecto a los plegables, y no recomendaría uno hasta estar segura de que ofrece valor o una experiencia que no se puede encontrar en un móvil plano convencional.

Pero ahora estoy segura los teléfonos plegables son mejores que los planos (opens in new tab). Los móviles plegables son el futuro, y lo serán hasta que no inventen otra forma de que se doblen aún más. Todavía son demasiado caros para el gran público, pero a medida que aumente su popularidad y volumen, los precios bajarán. Los teléfonos plegables son el futuro, y es retrógrado que Samsung siga con los Ultra planos.

¿Acaso Bill Gates no se merece llevar un Ultra?

El acto de cerrar un Galaxy Z Flip 4 hace que tener un móvil sea una experiencia mucho más divertida que la que disfrutarás con un teléfono plano. La delgada placa que se pliega en un ladrillo seguro lo hace más atractivo tanto abierto como cerrado.

El Galaxy Z Fold 4 (que es más grande que el Flip) y otros plegables de tamaño similar también ofrecen ventajas tangibles. Nunca hubiera pensado que podría guardarme en el bolsillo un dispositivo capaz de tener una pantalla tan grande. Incluso Bill Gates, en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit (opens in new tab), proclamó que le encantaba la serie Galaxy Z Fold, a pesar de que su antigua empresa fabrica un teléfono plegable, el Surface Duo 2.

Gates pasó de un Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) a un Galaxy Z Fold 4. Y digo yo, Samsung, ¿no se merece Bill Gates llevar un Ultra? Cuando le llegue la hora de cambiar de móvil a finales de este año, deberías asegurarte de que haya un Galaxy Z Fold 5 Ultra que pueda llevarse a casa.

Sólo hay una cosa en la que los plegables de Samsung se quedan atrás

Los teléfonos plegables de Samsung no presentan recortes respecto a los móviles convencionales, bueno, a excepción de una característica: la fotografía. Los plegables cuentan con los procesadores, gráficos y tecnología de red más rápidos del mercado. Las pantallas son de lo mejor tanto en contraste como en rendimiento, incluso con su capacidad de ser dobladas. Es más, los móviles incluso son resistentes al polvo y al agua, y el Z Fold 4 además funciona con el lápiz óptico S Pen en la pantalla grande.

El único recorte que hace Samsung en sus plegables lo encontramos en las cámaras. Teniendo en cuenta el gasto del módulo de la cámara, por no hablar de los costes de investigación y desarrollo para acoplar la cámara a cada modelo de teléfono, se trata de una omisión comprensible en la familia de teléfonos más caros de la compañía.

Este es un simple Galaxy A13, no un Galaxy S23 (Image credit: Future)

Normalmente, me metería con Samsung por sus elevados precios, pero no hoy. Yo soy más de recomendar los móviles de gama más asequible, como el Galaxy A13 y el Galaxy A53 (opens in new tab), antes que los carísimos plegables, y por eso esos dos teléfonos están por encima de los plegables en nuestro ranking de mejores móviles de Samsung (opens in new tab). Pero hoy no.

Hoy estoy celebrando el concepto de Ultra, al igual que Samsung. Hoy estoy reconociendo que Samsung es un líder tecnológico. ¿Samsung quiere presumir de su estatus Ultra de cara a un Galaxy Book Ultra? Pues yo pregunto: ¿por qué detenerse ahí? Quiero que todo sea Ultra.

Con un Apple Watch Ultra, ¿puede un iPhone Ultra estar muy lejos? (Image credit: TechRadar)

Si Apple puede fabricar un Apple Watch Ultra (opens in new tab)(y se habla de que le seguirá un iPhone 15 Ultra (opens in new tab)), Samsung necesitará obviamente lanzar un Galaxy Watch Ultra. Quizás incluso unos auriculares Galaxy Buds Ultra. Pero Samsung, ya sabes cuál es el Ultra que realmente quiero.

Quiero un Galaxy Z Flip 5 Ultra. Quiero las mejores cámaras, especialmente el nuevo sensor ISOCELL HP2 de 200MP (opens in new tab) que se rumorea que tendrá el Galaxy S23 Ultra. En el Galaxy Z Flip 5, ese sensor se convertiría en la cámara selfie cuando cierras el teléfono y utilizas la pantalla de cubierta como visor para los selfies. Podría tener la mejor cámara selfie, con diferencia.

Ultra significa mucho más que buenas cámaras

Ultra también significa grande. Los dispositivos Ultra son los más grandes de sus respectivas familias. Quiero un modelo más grande de cada teléfono plegable. Me encantaría un Galaxy Z Flip 5 Ultra más grande con una batería más grande para que aguante más tiempo cuando me ponga a hacer un montón de fotos con esa increíble cámara. Me gustaría una pantalla de cubierta más grande.

En el Galaxy Z Fold 5 Ultra, me gustaría más pantalla en la parte delantera. La pantalla frontal del Z Fold 4 es muy delgada, pero una versión Ultra más grande podría darme una relación de aspecto adecuadamente amplia. Se espera que el rumoreado Google Pixel Fold (opens in new tab) utilice un aspecto más amigable, si es que ese teléfono plegable se termina lanzando.

Me emociona poder tener pronto en mis manos el Galaxy S23 Ultra, y predigo que podría ser el teléfono a batir para el resto de 2023, si nos fijamos en años anteriores. Pero el teléfono que quiero que lo supere es otro Samsung, y creo que ese debería ser el buque insignia de la compañía. Quiero ver un Galaxy Z Flip 5 Ultra que establezca un nuevo estándar para lo que otros intentan imitar.