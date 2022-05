¿Acaso un monitor gaming de 500Hz no es pasarse?

El monitor gaming (opens in new tab)Asus ROG Swift 500Hz ha sido presentado durante la keynote de Nvidia en la Computex 2022, anunciándose como la pantalla más rápida del mundo. El producto es el resultado de una colaboración entre las dos compañías, que ya se habían asociado anteriormente en 2020 para desarrollar el ROG Swift 360Hz, que era el monitor gaming que era el "más rápido del mercado"... hasta ahora.

Presentado como el "monitor G-sync para esports con menor latencia y con mayor tasa de refresco jamás creado", el Asus Rog Swift 500Hz tiene una pantalla de 24 pulgadas con resolución 1080p y un nuevo panel TN.

Este es básicamente un monitor destinado a la gente que juega exclusivamente a títulos competitivos de esports. Los paneles TN tienen una latencia muy baja, pero a cambio utilizan una tecnología bastante anticuada para los estándares de las pantallas modernas; es decir, sacrifica la calidad de la pantalla por la velocidad. Sin embargo, en el mercado hay opciones suficientes que ofrecen ambas cosas: una alta tasa de refresco y resolución.

El monitor también viene con un modo "G-Sync Esports" y cuenta con la tecnología Reflex Analyzer de Nvidia. Todavía no tenemos ni idea de cuánto costará el Asus ROG Swift 500Hz, ni cuándo se lanzará al mercado, pero ya te decimos que no será barato hacerte con el monitor gaming más rápido del mundo.

Tu ojo apenas puede creerse estas velocidades

La mayoría de las pantallas para jugar con resoluciones 1080p y 1440p suelen ofrecer una tasa de refresco entre 144Hz y 240Hz, mientras que las pantallas 4K bajan a 60Hz, por lo que este nuevo monitor realmente es un salto bastante significativo respecto a lo que hay actualmente en el mercado.

Merece la pena señalar, para quienes no lo sepan, que la tasa de refresco de la pantalla no es lo mismo que la velocidad de fotogramas. La tasa de refresco es una medida de cuántos fotogramas es capaz de actualizar un monitor cada segundo, mientras que los fotogramas por segundo (o FPS) son la capacidad de la tarjeta gráfica para dibujar un número de fotogramas en la pantalla cada segundo.

Básicamente, si tienes una pantalla de 60Hz, la velocidad máxima de fotogramas que puedes alcanzar es de 60 FPS, por mucho que tu gráfica sea capaz de más.

Hace unos años que se habla en la red de que las altas tasas de refresco son más difíciles de detectar cuanto más rápidas son, y aunque algunos afirman poder ver hasta 240 FPS, está ampliamente aceptado que el ojo humano sólo puede ver 60 FPS.

Y con eso en mente... ¿para qué queremos un monitor de 120Hz/240Hz, si nuestro ojo no puede apreciar más de 60 FPS? Pues hay una respuesta para eso, y básicamente es que el que se encarga de procesar eso es nuestro cerebro, y no nuestros ojos.

Solo resulta atractivo para los profesionales de los esports

El ojo transmite la información al cerebro, lo que significa que por lo general se puede detectar que las cosas son más fluidas si se pasa de una pantalla de 60Hz a una de 144Hz, aunque es mucho más difícil notar la diferencia entre 144Hz y 240Hz.

Por mi experiencia personal, tampoco noto ninguna diferencia real de calidad entre 240Hz y 360Hz. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué sentido tiene una pantalla de 500Hz? El porcentaje de la población que realmente se beneficia de esto es minúsculo, si es que existe, y muchos gamers utilizan hardware que ni siquiera es capaz de producir 500 FPS en sus juegos favoritos.

Con esto no quiero decir que un monitor gaming de 500Hz no sea un hito importante, pero ¿en qué momento la tasa de refresco empieza a ser irrelevante? ¿Podemos ver realmente la diferencia entre 500Hz y 360Hz? Tal vez algunos de los mejores jugadores profesionales de esports puedan demostrar que me equivoco, pero tiene que haber un punto en el que toda esta innovación sea una pérdida de tiempo, limitada por las limitaciones del propio cuerpo humano.

Algo que sí sé es que probablemente el Asus ROG Swift 500 HZ no será el monitor que se compre la mayoría de la gente. La gama Asus ROG es de gama alta, en contraposición a la Asus TUF, y por ello, todo parece indicar que el ROG Swift 500Hz tendrá un precio bastante exagerado, y va a ser difícil vender un producto así a los gamers que no sea profesionales, y que ni siquiera podrán disfrutar de los beneficios.

144Hz y 240Hz parecen ser el punto óptimo, así que si estás buscando un nuevo monitor gaming, estas son las tasas de refresco que deberías buscar, ya que verás una diferencia notable si tu anterior pantalla era de 60Hz, y con eso serás más que feliz. Cuando podamos probar por nosotros mismos el nuevo monitor gaming más rápido del mundo, os daremos nuestra opinión final sobre él, pero parece que ya hemos tocado techo en lo que respecta a las altísimas tasas de refresco.

