¿Vas a reparar tu móvil Samsung? El Modo Reparación lo hace mucho más fácil

Llevar a reparar tu smartphone puede ser un bajón. Saber que tu móvil (lleno de información personal y fotos y aplicaciones sensibles) va a estar en manos de un extraño durante un tiempo sin que tú estés presente no es un pensamiento alegre.

Y claro, la gran mayoría de los especialistas en reparaciones son expertos de confianza, pero ahora los teléfonos Samsung están recibiendo una función adicional que te ayudará a tranquilizarte. Se llama Modo de Reparación, y está llegando a los teléfonos de la compañía (opens in new tab) a partir de la serie Galaxy S21 (opens in new tab).

Cuando se activa, el Modo de Reparación permite bloquear el acceso a determinadas funciones o aplicaciones del móvil; por ejemplo, se pueden bloquear las cuentas de las redes sociales o las aplicaciones de la galería, para que no puedan acceder a ellas extraños.

Según Samsung, una vez que actives el Modo Reparación, tu teléfono se reiniciará y "no podrás acceder a tus datos personales, como fotos, mensajes y cuentas, y sólo podrás utilizar las aplicaciones instaladas por defecto".

Esto significa que puedes entregar tu smartphone a las empresas de reparación sin preocuparte por tu información ni tener que hacer una copia de seguridad y reiniciar el teléfono.

No está del todo claro cuándo llegará esta actualización a los dispositivos de los usuarios y, aunque sabemos que la serie S21 será la primera en recibir la función, Samsung no ha proporcionado una línea de tiempo sobre cuándo esa familia de móviles, o las siguientes, pueden esperar tener acceso al Modo de Reparación. Dicho esto, esperamos que Samsung esté escalonando sus actualizaciones región por región, ya que es una práctica habitual en la industria.

Un buen momento para comprar un móvil Samsung

Samsung ha sido sorprendentemente generoso en 2022, con múltiples actualizaciones que traen nuevas características a sus smartphones.

Es cierto que la compañía tiene la costumbre de llevar las últimas funcionalidades de sus teléfonos insignia a los modelos más antiguos poco después de su lanzamiento, pero este año hemos visto más.

Por ejemplo, la compañía ha lanzado recientemente la aplicación Enhance-X (opens in new tab), similar a Photoshop, que permite utilizar la IA para arreglar las fotos, incluso las que no se tomaron originalmente con un teléfono Samsung.

Parece que Samsung está siguiendo el libro de Google, que anteriormente ha sido bueno en traer nuevas herramientas y características a los teléfonos Pixel con sus habituales Pixel Feature Drops.

Debido a esto, y también a la promesa de Samsung de que sus teléfonos más nuevos tendrán cuatro años de actualizaciones de software, ahora es un momento realmente bueno para hacerse con un nuevo teléfono de la compañía. Tenemos una lista de los mejores teléfonos de Samsung (opens in new tab) si quieres darles un ojo, pero nuestra lista de los mejores teléfonos Android en general (opens in new tab) te ayudará a comparar a Samsung con sus rivales.