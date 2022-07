La nueva app gratuita Galaxy Enhance-X de Samsung mejorará notablemente la cámara de tu móvil

Si tienes un móvil Samsung (opens in new tab), a partir de ahora tendrás una nueva forma fantástica de poder editar las fotos en tu teléfono, y además, no te costará nada, ya que es gratis.

La compañía acaba de lanzar una nueva aplicación llamada Galaxy Enhance-X, que puede descargarse en los móviles Samsung a través de la Galaxy Store. Es una aplicación gratuita, que necesita 123MB de espacio libre de almacenamiento para poder instalarse (lo que es relativamente poco espacio).

La app Galaxy Enhance-X tiene una doble función de escalado por IA y edición de fotos, por lo que cuenta con muchas funciones que te ayudarán a retocar tus imágenes.

Es capaz de aumentar la resolución y la calidad de tus fotografías, eliminar imperfecciones de una captura, arreglar elementos borrosos y además, también te permite realizar ediciones más típicas, como modificar el brillo y ajustar el HDR (el Alto Rango Dinámico).

En cierta manera, la app Galaxy Enhance-X es como una versión propia de Samsung de la versión móvil del clásico Photoshop, que te permite corregir los errores de tus fotos de una manera que la aplicación integrada de la Galería, o Google Fotos (opens in new tab), no te ofrecen. Por otro lado, también es una nueva alternativa gratuita que merece la pena a ciertas aplicaciones de pago, por lo que los usuarios podrán ahorrarse dinero sin perder funcionalidad.

La mayoría de los móviles de Samsung ya son buenos a nivel de fotografía de por sí, por lo que probablemente haya muchas fotos que hagas y que no necesiten que las retoques, pero lo bueno es que en caso de necesitarlo, esta aplicación gratuita te vendrá genial.

También sirve para fotografías hechas con otros móviles

Como hemos comentado, la nueva app Enhance-X solo la podrás instalar en un móvil Samsung, pero lo bueno es que podrás usarla para editar cualquier fotografía, independientemente del dispositivo con el que la hayas hecho. Por lo tanto, te será muy útil para arreglar fotos que hayas hecho con un teléfono más antiguo.

Lo único que tendrás que hacer será transferir la foto en cuestión a tu teléfono Samsung Galaxy, ya sea a través de la nube, enviándotela por correo electrónico, por WhatsApp, o cualquier otro método, y ya podrás aprovechar esta edición mejorada por la IA.

Otro caso de uso interesante y práctico, es que podrás, por ejemplo, mejorar ciertas imágenes de familia que tengas, que se vean descoloridas, para poder imprimirlas con mayor calidad.

En definitiva, esta no es una novedad que te vaya a cambiar la vida, vale, pero entendemos que tiene mucho potencial como herramienta, y que puede convertirse en una app muy popular para los que les guste hacer muchas fotos (es decir, casi todo el mundo), e incluso para los fotógrafos. Además, gracias a su tamaño de descarga relativamente pequeño, no pierdes nada por descargarte la aplicación en tu Samsung Galaxy, y así la tendrás a mano cuando la necesites, y podrás hacer que tus fotos sean todavía mejores.