Uno de los shooters más emocionantes de PS5 llegará a PS Plus en abril

Es un momento emocionante para ser suscriptor de PS Plus, ya que uno de los títulos definitorios de PS5 llegará a la consola en los próximos días.

Y es que Meet Your Maker junto con Sackboy: A Big Adventure y Tails of Iron se han anunciado en el Blog de PlayStation para el 4 de abril para todos los miembros de PS Plus, independientemente del nivel al que estén suscritos. Esto significa que, incluso si estás suscrito al Plan Esencial, podrás disfrutar de uno de los mejores juegos de PS5 para la consola hasta la fecha.

Meet Your Maker cuenta con unos elementos de construcción increíblemente impresionantes en los que puedes construir tus propias arenas y trampas mortales para compartirlas con otras personas. Está muy centrado en el contenido generado por los usuarios, y seguro que será un gran éxito cuando más gente lo tenga en sus manos. El desarrollador Behaviour Interactive está trabajando en él y estoy deseando probarlo la semana que viene en PS Plus.

Nos encantó Sackboy: A Big Adventure por su inventiva en la construcción del mundo, su desafiante jugabilidad y un diseño de niveles que rara vez ha sido igualado en lo que a juegos de plataformas en 3D se refiere. Puede que sea más lineal que la serie Little Big Planet, pero no querrás perderte todo lo que ofrece en sus aproximadamente 12 horas de duración.

Los fans de algunos de los mejores RPG tampoco se quedan a oscuras. Y es que Tails of Iron aporta una acción brutal a su mundo de fantasía oscura en 2D. Juegas como un roedor armado con una espada que debe embarcarse en un viaje épico para reclamar el trono. El título ha recibido recientemente una nueva expansión gratuita, Bigotes Sangrientos, que añade nuevas misiones, armas, jefes y armaduras.

Cabe destacar que no es necesario tener una PS5 para jugar a ninguno de estos juegos. Esto se debe al hecho de que los tres títulos también están disponibles para los actuales propietarios de PS4, por lo que no te pierdes nada por estar en la generación anterior de hardware.