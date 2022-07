Un registro de marcas de la Nintendo Switch deja ver el futuro de la consola

Nintendo ha registrado una marca relacionada con la Switch que ha dado pie inevitablemente a la especulación online. ¿Hay realmente algo en ese registro?

Esta última marca de Nintendo Switch se ha registrado en Europa bajo el nombre 'NSW'. Ha sido vista por los usuarios de Resetera (opens in new tab), y la especulación alrededor de si la marca tiene o no algo en especial no para de crecer.

'NSW' es la versión corta del nombre oficial de la Nintendo Switch, y una marca abreviada que podría significar muchas cosas. La pregunta es por qué querría Nintendo una marca con las iniciales.

Si la abrimos la puerta a las especulaciones, podría ser que Nintendo planee sacar nuevo hardware, como otra versión al estilo de la Nintendo Switch Lite o la Nintendo Switch OLED. O mejor aún, podrían tener a la Nintendo Switch 2 en el horizonte.

¿Debería importarnos tanto el registro de una marca?

Creo que es mejor no hacernos ilusiones sobre esta última marca que ha registrado Nintendo. Lo más probable es que lo haya hecho porque quiera proteger su propiedad intelectual. Las iniciales 'NSW' pueden referirse a cualquier sistema de la Nintendo Switch, y la gente de New South Wales, en Australia, podría buscarle problemas a la japonesa, pero no debería meterse con sus abogados.

No es la primera vez que Nintendo hace algo así, ni será la última. A principios de año, Nintendo renovó sus licencias para las franquicias de Zelda, Metroid y Donkey Kong. Esto parece ser más de lo mismo, una limpieza por parte de Nintendo.

no hay duda de que ese 'NSW' llega en un mes algo curioso, ya que Nintendo lanzó un servicio de reparación en Japón hace poco. Es una suscripción mensual que cubre los daños que pueda sufrir la consola, los Joy-Con y demás. Como tal, hay una pequeña probabilidad de que este servicio llegue a Europa, pero ahora soy yo quien está especulando.

No me hago ilusiones por ahora, pero cualquier plan de futuro de la Nintendo Switch hace que me salga una sonrisa. Los fans llevan mucho tiempo esperando un modelo 'mejorado' de la Switch, debido a la falta de potencia si la comparamos con la PS5 o la Xbox Series X. Es difícil ignorarlo, y siendo la competencia tan fuerte... ¿merece la pena la Nintendo Switch en 2022?

Y teniendo en cuenta que el ciclo de la Switch tiene ya 5 años, el dispositivo híbrido tiene los días contados. Una actualización de la Switch sería lo mejor que puede hacer Nintendo ahora, no hay mejor momento.