Steam Deck llega el 25 de febrero

El Steam Deck saldrá el 25 de febrero de 2022. Así lo anunció Valve ayer, llevando el gaming de PC a las manos de los ansiosos jugadores que esperaban esta consola portátil.

'El 25 de febrero mandaremos la primera tanda de reservas hechas por email a los jugadores', dijo la compañía en un post publicado ayer por la tarde. 'Los clientes tendrán tres días desde el recibo de su pedido para hacer la compra, antes de que su reserva pase a la siguiente persona en la cola.'

En cuanto a las fechas de envío, Valve dice que las primeras unidades estarán de camino antes de que acabe febrero.

'Las primeras unidades llegarán a los clientes alrededor del día 28, y planeamos tener otra tanda para enviar cada semana.'

Así que si ya has reservado tu Steam Deck, échale un vistazo a tu correo por si tuvieras uno de Valve el día 25. Y si no has reservado el Steam Deck... bueno.... buena suerte. Podría llegar junio y que no tengas la consola, teniendo en cuenta la demanda, y es inevitable que los problemas de stock y la falta de componentes sigan su curso.

¿Cómo triunfará Valve donde Nvidia, AMD y Sony fracasaron?

El paupérrimo stock de las mejores gráficas de AMD y Nvidia, junto al infinito drama del stock de la PS5 ha dejado a los jugadores por los suelos.

Encontrar una RTX serie 30 al PVP ahora mismo es como intentar encontrar un unicornio en cierto bosque prohibido de cierta película de magia. La PS5, y Xbox Series X en menor medida son efímeras, así como la promesa de que cualquiera podría comprar una de ellas en cualquier momento.

Esto se debe a que los vendedores, incluidos los propios fabricantes, han dejado los portales de eCommerce abiertos a bots para que lo encuentren todo y revendan los productos en eBay o cualquier otra plataforma a precios desorbitados.

Afortunadamente, el sistema de reserva de Valve tiene mecanismos para asegurarse de que no se está 'boicoteando' y que esos bots no arruinan los sueños de los jugadores que la llevan esperando más de un año.

Si Valve puede asegurarse de que los jugadores tendrán su Steam Deck a tiempo (o al menos en un periodo de tiempo razonable), la Steam Deck de Valve podría ser la joya del año en el hardware gaming.

¿Quién sabe? Si Valve tiene éxito, tal vez otros fabricantes aprendan la lección antes de sacar su próxima generación de hardware a finales de este año.