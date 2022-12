La Steam Deck 2 vendrá con mejoras en la pantalla y la batería - Pero no esperes un aumento de rendimiento

Valve ha compartido nueva información sobre las mejoras que llegarán con la Steam Deck 2, una de las cuales la encontraremos en la batería, y además, ha expresado su deseo de lanzar un Steam Controller 2.

Valve ya había afirmado anteriormente que habría una sucesora de su consola portátil Steam Deck, de hecho, tal vez varias, y en una entrevista con The Verge (opens in new tab), los diseñadores de Steam Deck, Lawrence Yang y Pierre-Loup Griffais, han mencionado un par de prioridades para la próxima Steam Deck 2.

Cuando se les preguntó por los principales puntos que debían solucionarse en la próxima iteración de su consola-mini PC portátil, ambos respondieron que las prioridades eran una mayor duración de la batería y una pantalla mejorada.

Entonces, ¿podemos esperar un rendimiento mejorado y una mayor tasa de fotogramas? Pues aparentemente eso no es algo que tengan pensado implementar. Tal y como Griffais le dijo a The Verge: “En este momento, el hecho de que todas las Steam Decks puedan reproducir los mismos juegos y que tengamos como objetivo que los usuarios sepan qué nivel de rendimiento esperar cuando juegan, y que los desarrolladores sepan a qué atenerse... es importante mantener esa especificación.”

Y añadió: "Creo que optaremos por mantener el mismo nivel de rendimiento durante un poco más de tiempo, y solo nos plantearemos cambiarlo cuando haya una ganancia significativa".

Como hemos mencionamos al principio, también surgió el tema del nuevo modelo de Steam Controller, su mando de juegos propio, y Yang intervino para decir: "Sí, queremos hacerlo realidad. Sólo es cuestión de cómo y cuándo".

Por lo tanto, hay planeadas nuevas versiones de ambos dispositivos de Valve, y aunque la Steam Deck 2 es claramente el objetivo principal de la compañía, es probable que también lancen, algún día, el Steam Controller 2, tal y como señala Yang.

Los empleados de Valve también hablan de los grandes esfuerzos que está haciendo la compañía para conseguir que los juegos funcionen bien en Steam Deck, y resolver problemas como el del stuttering de Elden Ring (que el juego va a veces a tirones). Al parecer, Valve invirtió unos seis meses en poner en marcha Halo Infinite, incluida la implementación de nuevas funciones de Vulkan para que el juego fuera compatible.

Los esfuerzos por hacer que los juegos con sistemas anti-trampas sean compatibles con la consola portátil es otra de las áreas en las que se están centrando, y los ingenieros señalaron que Halo: The Master Chief Collection y Fall Guys son un par de ejemplos de juegos en los que se está trabajando activamente, y que deberían poder jugarse en la consola (con el tiempo).

Mejorar la batería será claramente una gran ayuda

En lo que respecta a la Steam Deck 2, la duración de la batería es un objetivo obvio. Está claro que en cualquier dispositivo portátil la duración de la batería es un aspecto crucial, y es algo que puede ser especialmente problemático para los juegos exigentes, por lo que conseguir una duración mejorada será un gran beneficio, y un paso en la dirección correcta. Por supuesto, una mejor pantalla también es algo que marcará una gran diferencia en la experiencia general de juego.

Es curioso que mejorar el rendimiento no sea uno de los objetivos de la compañía para la Steam Deck 2, aunque no tenemos dudas de que es algo que implementarán en alguna versión futura. Sea como sea, aunque podría ser tentador imaginar que la Steam Deck 2 llegará antes de lo que esperábamos, no es probable que eso pase. Lo más seguro es que los compradores de Steam Deck todavía tengan mucho tiempo para poder disfrutar de la consola que se han comprado (y no olvidemos que Valve tuvo problemas para abastecer a toda la gente interesada).

El comentario de que también están trabajando en nuevas funciones Vulkan para Halo Infinite también es algo esclarecedor, y en otro punto de la entrevista escuchamos algo incluso más llamativo, ya que dijeron que Valve está "pagando a más de 100 desarrolladores de código abierto" que están trabajando en Proton, Vulkan, el controlador de gráficos Mesa y mucho más. La cosa se pone seria; están apostando fuerte.

En cuanto al Steam Controller 2, aunque la alusión que han hecho a este accesorio haya sido algo vaga, lo cierto es que ha sido recibida con entusiasmo en algunos sectores, ya que ciertamente hay fans del mando original, pero lo cierto es que también es inevitable plantearse si realmente merece la pena, ya que el original no triunfó como esperaban, e incluso sobraron unidades que luego daban casi regaladas. Tendremos que estar atentos a nuevas noticias sobre este tema, ya que estamos intrigados por ver si realmente es algo que Valve podría perseguir.