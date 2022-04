La mayoría de los mejores juegos de PC ya funcionan bien en Steam Deck

Sigue mejorando la compatibilidad con Steam Deck, y más de la mitad de los juegos en el top 100 de los más populares en Steam se pueden jugar cómodamente en el PC gaming portátil de Valve.

Para ser precisos, son juegos 'Verificados' del Steam Deck, probados y jugados de manera totalmente funcional; o 'Jugables', que significa que están más o menos, pero igual hace falta algo de configuración por tu parte para obtener los mejores resultados.

Boiling Steam probó el top 100 de Steam (según la media de jugadores recurrentes de las dos últimas semanas) y dijo que 54 de esos 100 funcionaban muy bien o perfectamente en Steam Deck. En otras palabras: la mayoría de los juegos más grandes se pueden jugar bien en la consola portátil.

Si quieres detalles, 28 de esos juegos han recibido el estado de 'Verificado', donde se incluyen Elden Ring, No Man’s Sky, Apex Legends, ARK: Survival Evolved, Sekiro y Valheim, por nombrar los más conocidos. Otros 26 son 'Jugables' como Counter-Strike: Global Offensive (y Source), Team Fortress 2, Dota 2, GTA V y Skyrim.

Valve se está labrando una buena reputación en consolas

Hay algo más que debemos tener en cuenta: de los 46 juegos que no son ni verificados ni jugables, hay unos cuantos que no han sido probados, 20 para ser exactos, y los otros 26 están marcados como 'No Soportados'.

Esos 20 juegos pueden ser perfectamente compatibles, y de hecho parece que algunos lo serán. Si contamos con que la mitad de ellos irán bien con Steam Deck, el verdadero porcentaje de juegos que funcionen crecería hasta los dos tercios del top 100, más del 60%.

Cuando consideras esto, unido al hecho de que Valve anunció en un post de su blog la semana pasada que el número total de juegos verificados ni jugables ha excedido los 2.000, hay un muy buen progreso. La compañía dijo: 'vamos a seguir apostándolo todo al catálogo de Steam'.

De hecho, el mes anterior, Valve anunció que llegó a los 1.000 juegos, así que la cifra se ha doblado en un solo mes.

Obviamente, Valve no está centrada únicamente en forzar la verificación y compatibilidad con los juegos, sino mejorando Steam Deck OS para añadir funciones más útiles conforme pasa el tiempo, como la de capar a 15fps la tasa de cuadros por segundo si fuera necesario. ¿Por qué es importante? Bueno, para los juegos de estrategia donde no está pasando nada en pantalla (sino que tienes que pensar), viene bien bajar la velocidad de cuadro para no consumir tanta batería.

Vía PC Gamer