La nueva actualización de Steam Deck arregla varios errores y mejora la interfaz

Steam Deck ha recibido una actualización muy útil para su sistema operativo, que mejora el rendimiento en varios aspectos de la interfaz de este mini PC gaming portátil.

El nuevo parche para la consola Steam Deck trae algunos cambios importantes en el rendimiento de la biblioteca y de la tienda, y además soluciona algunos errores del sistema.

Valve ha prometido que después de esta actualización, será más fácil moverse por la tienda, además de mejorar su rendimiento.

Respecto a la biblioteca, han mejorado mucho la función de búsqueda, y la vista de "todas las colecciones" permitirá ahora desplazarse por ella de forma mucho más rápida, para hacer todo más fluido.

Pasando a hablar de los errores corregidos, la propia herramienta que se encarga de las actualizaciones presentaba un problema que hacía que un mensaje bastante molesto apareciera sin parar, y este ha sido eliminado. Por otro lado, también se han solucionado los problemas relacionados con la estética de la interfaz y han dotado a las notificaciones de los logros de efectos de sonido.

Son unos cambios muy útiles, pero... ¿qué pasa con la compatibilidad con Cyberpunk 2077?

Si bien esta actualización no trae cambios vitales, sí que resultan muy útiles todas las mejoras en el rendimiento y la navegación, y lo mismo pasa con las soluciones a algunos errores molestos.

Recientemente, el medio Wccftech [1, 2] informó que Cyberpunk 2077 ya es compatible oficialmente con Steam Deck, pero lo cierto es que no era información confirmada de forma oficial. Ahora parece que no era cierto, ya que se han publicado las notas del parche 1.52 de la gran actualización de Cyberpunk 2077 y no aparece ninguna mención a Steam Deck. Claro que es posible que lo hayan omitido, o que el soporte llegue en un tiempo próximo.

Sin embargo, hay una gran cantidad de correcciones de errores aplicadas con el parche v1.52, y se han solucionado algunos problemas con las misiones en Cyberpunk 2077.

Cabe señalar que Cyberpunk 2077 en realidad sí que se puede jugar en Steam Deck, solo que no está optimizado del todo. La compatibilidad está calificada como 'Jugable' por Valve, que es el segundo mejor nivel de compatibilidad, lo que significa que posiblemente tengas que hacer algunos ajustes manuales para conseguir la mejor experiencia, por lo que el juego todavía no ha alcanzado la calificación de 'Verificado', que es cuando todo funciona a la perfección sin que tengas que hacer nada.