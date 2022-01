Puede que sea hora de pensar si deberías usar Ubuntu en tu smartphone

La Fundación UBports ha lanzado una actualización para el sistema operativo móvil Ubuntu Touch que soluciona un antiguo problema.

Ubuntu Touch OTA-21, la última versión del sistema operativo basado en Linux, ofrece una solución a los problemas de configuración y sincronización de las cuentas de Google, que los usuarios encontraron por primera vez hace más de dos años. Aunque ahora los usuarios deberían poder sincronizar su calendario y contactos de Google sin ningún problema.

Otros cambios incluyen una nueva y elegante pantalla "Greeter", que se muestra cuando el smartphone o la tablet están a punto de ser desbloqueados, y una actualización que permite recuperar contenidos MMS cuando se usa el modo de red 2G.

Ubuntu en el móvil

Lanzado en el 2013, Ubuntu Touch se anunció como el "sistema operativo móvil que respeta la privacidad y la libertad", un golpe directo a Apple y Google, cuyo software de sistema domina el mercado actual.

El proyecto de código abierto fue abandonado por Canonical en el 2017 debido a la falta de interés, pero la Fundación UBports le ha dado un nuevo impulso, con el apoyo de unos cuantos miles de colaboradores voluntarios.

Aunque Ubuntu Touch no ofrece la misma amplitud de funciones, aplicaciones o soporte que iOS y Android, la idea es que los usuarios puedan estar tranquilos sabiendo que su sistema operativo no usará ni compartirá sus datos.

No está claro cuántas personas utilizan Ubuntu Touch en la actualidad, pero dada la creciente popularidad de otros tipos de servicios que fomentan el respeto de la privacidad (VPNs, proxis, correo electrónico cifrado, etc.), no nos sorprendería ver que un sistema operativo móvil alternativo también salga a la palestra.

La última actualización de Ubuntu Touch llegará a los dispositivos compatibles (unos 40) en los próximos días y puede instalarse a través de la configuración del sistema.

Actualmente, el sistema operativo sigue basado en Ubuntu 16.04, pero la Fundación UBports afirma que se está trabajando para adaptarlo a la versión 20.04 en el futuro.