Usar el iPhone para pagar es ahora mucho más fácil

Pagar artículos con el iPhone podría ser pronto mucho más fácil gracias a un anuncio de Square.

La compañía de pagos ha lanzado oficialmente su servicio Tap to Pay on iPhone, que permitirá a los comerciantes y vendedores de todos los tamaños aceptar pagos móviles sin contacto directamente desde el iPhone.

No hay necesidad de ningún hardware adicional, ni de Square ni de ningún otro sistema en el punto de venta, y no hay ningún coste adicional para el vendedor, ya que el servicio está disponible dentro de la aplicación Square Point of Sale iOS.

Tap to Pay en el iPhone con Square

El lanzamiento se produce después de que Square anunciara un programa inicial de acceso temprano al servicio allá por junio de 2022. Apple había lanzado Tap to Pay en febrero de 2022 como una forma de que más negocios aceptaran Apple Pay y otros tipos de pagos sin contacto.

Las dos empresas pretendían que el proceso de pago fuera lo más sencillo posible, ya que los comerciantes solo tendrían que abrir la aplicación Square POS, registrar la venta y presentar su iPhone al comprador.

Apple afirma que no almacena los números de las tarjetas en el dispositivo ni en sus servidores, por lo que los datos de los clientes deberían permanecer seguros.

"A medida que el comercio sigue evolucionando rápidamente y la adopción de la tecnología sin contacto en todo el mundo continúa creciendo, Square se centra en asegurar que los vendedores de todo tipo y tamaño tengan la tecnología necesaria para la comodidad de sus clientes y nunca perder una venta", dijo David Talach, Jefe de Servicios Financieros de Square.

"Tap to Pay en el iPhone ofrece un nuevo nivel de accesibilidad para que los comerciantes empiecen a recibir pagos en minutos y a procesar transacciones en segundos desde cualquier lugar de la tienda o sobre la marcha, sin necesidad de un dispositivo de pagos independiente."

Tap to Pay on iPhone ya está disponible, y los vendedores de Square y los nuevos comerciantes pueden empezar a utilizar el servicio descargando la app Square POS en dispositivos compatibles, es decir, un dispositivo iPhone XS o posterior para utilizar la app.