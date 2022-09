Uno de los mejores juegos FPS de la historia es gratuito este mes en PS Plus

Sony ha anunciado la próxima tanda de juegos gratuitos que llegarán a PS Plus, y entre ellos hay un fantástico FPS.

Encabezando los juegos gratuitos de PS Plus de octubre está Superhot, una película de acción disfrazada de shooter con puzles. El gancho de este juego indie es que el tiempo sólo se mueve cuando tú lo haces, lo que te permite esquivar balas y coger armas al vuelo mientras luchas por una serie de salas de desafío. El combate es frenético, y su juego de disparos en el tiempo lo convierte en una fresca revisión de un género que está muy trillado.

Lanzado originalmente para PC en el 2016, antes de llegar a PS4, Xbox One y Nintendo Switch, Superhot llamó la atención con su elegante shooing y sus visuales abstractos. Su mezcla bien medida de maniobras tácticas y caóticos tiroteos lo convierten en uno de los mejores juegos FPS del momento. Su versión para la realidad virtual, Superhot VR, es también uno de los mejores juegos de realidad virtual, demostrando con éxito el potencial del medio.

Novedades calentitas

En una entrada del blog (opens in new tab), Sony ha anunciado que se unirá al juego de lucha de superhéroes del 2017 Injustice 2. De los creadores de Mortal Kombat, Injustice enfrenta a un puñado de retorcidos superhéroes de DC en ridículos combates beat'em up ('yo contra el barrio' en castellano). Puedes jugar a la campaña para un solo jugador para detener al malvado Superman, o pasar directamente a una pelea online para aplastar (o ser aplastado).

Hot Wheels Unleashed también estará disponible. Este juego de carreras arcade te permite coleccionar, construir y conducir los coches de juguete, así como crear tus propios recorridos en un constructor de circuitos bastante potente. También cuenta con un modo de pantalla partida para dos jugadores y un caótico modo multijugador online para 12 jugadores. El juego puede estar basado en una marca de juguetes, pero es un arcade de carreras sorprendentemente completo.

Los tres juegos están disponibles para los miembros de PS Plus Essential, Extra y Premium desde el martes 4 de octubre hasta el lunes 31 de octubre. Los suscriptores tendrán hasta el lunes 3 de octubre para descargar el lote de juegos gratuitos del mes pasado: Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus, y Toem.