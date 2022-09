Una nueva especificación filtrada del Samsung Galaxy S23 nos ha dejado decepcionados

Antes de que un móvil pueda ponerse a la venta, tiene que ser aprobado por varios reguladores, y el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) acaba de aparecer en la 3C, la agencia reguladora china, revelando una especificación clave.

Esta información proviene de SamMobile (opens in new tab) y Ice Universe (opens in new tab), y ambas son fuentes fiables cuando se trata de productos de Samsung. El hecho de que el teléfono haya aparecido en la 3C apunta a que el móvil sigue su curso para ser lanzado en un futuro no muy lejano, siendo febrero de 2023 el mes más probable.

La única información real que se desprende de esta presentación es que la velocidad de carga por cable se mantendrá en 25W, al igual que en el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab). Esto resulta decepcionante, ya que en comparación con lo habitual hoy en día, esa velocidad de 25W es muy lenta; algunos móviles del mercado son hasta cinco veces más rápidos a la hora de cargarse, (opens in new tab) ya que soportan hasta 120W.

Lento y constante

Está claro que Samsung es una compañía que es reacia a ofrecer velocidades de carga más rápidas, y es algo que vemos prácticamente en todos sus teléfonos premium. Por ejemplo, el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)también se queda en una velocidad de carga por cable de 25W, y la carga inalámbrica es de 15W.

Aquí cabe recordar el polémico caso de los Galaxy Note 7 que explotaban por culpa de la batería, cuando incluso algunas compañías prohibieron que la gente volara con este móvil y Samsung tuvo que retirar el teléfono del mercado. Eso pasó en 2016, por lo que ya ha pasado un tiempo, pero parece que Samsung todavía está traumatizada ya que eso fue un gran golpe para la compañía.

Volviendo al Samsung Galaxy S23, nos queda la esperanza de que el listado de esta agencia solo menciona al modelo estándar, por lo que es posible que los otros modelos, el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra, aumenten la velocidad de carga.

¿Cómo de importante es la velocidad de carga?

Mientras que la duración de la batería es algo en lo que sí que nos fijamos mucho a la hora de decidir qué nuevo móvil comprarnos, la velocidad de carga de un teléfono, dentro de unos mínimos, quizá no sea la especificación más importante a la hora de elegir, pero sí tiene un efecto en la decisión de compra y en cómo usarás el móvil. Si un dispositivo puede cargarse completamente en cuestión de minutos y no en horas, la duración de la batería deja de ser un factor tan importante.

Por ejemplo, si tienes que irte a trabajar y te das cuenta de que se te ha olvidado cargar el móvil, saber que podrás cargarlo de forma muy rápida en algún sitio te quitará esa ansiedad por quedarte sin tu teléfono en medio de la jornada.

La velocidad de carga que ofrece Samsung es lenta, pero le queda el consuelo de que su gran rival, Apple, es otra compañía que se toma con mucha calma este aspecto. El iPhone 14 (opens in new tab)alcanza un máximo de 30W, lo cual no difiere apenas de los 25W del Galaxy S23.

Mientras los teléfonos de Samsung de 2023 vengan con otras mejoras, lo más seguro es que los nuevos modelos triunfen igualmente, incluso aunque Samsung decida ofrecer la misma velocidad de carga que en los móviles predecesores. Y por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que los Galaxy S23 vendrán con algunos componentes internos más potentes (opens in new tab).