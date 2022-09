El título de un nuevo juego de Silent Hill sale a la luz en Korea

Sí, estamos todos muy hartos de rumores sobre Silent Hill que no van a ningún lado, pero espera, puede que este último sea interesante.

Este último rumor sobre Silent Hill es el último de una larga lista de ellos, pero esta vez parece que tiene sustancia. El comité de calificación de juegos de Corea, el GRAC, ha pasado recientemente por sus filtros un juego de Silent Hill aún no anunciado y con un subtítulo totalmente inédito (gracias, Gematsu (opens in new tab)).

De momento, lo único que tenemos de esta clasificación es el título del juego. Se llama Silent Hill: The Short Message. Todavía no sabemos si el juego llegará a PS5 (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab)|S o Nintendo Switch (opens in new tab), o si será un spin-off para móviles.

Y si te preocupa la afición de Konami por hacer máquinas de pachinko (esencialmente, las tragaperras de ciertos países de Asia) basadas en franquicias queridas, tranquilo. El pachinko está prohibido en Corea del Sur, por lo que es poco probable que las clasificaciones de este tipo de juegos se tengan en cuenta en el país.

(Image credit: Konami)

Rezamos por volver a pasar miedo

Nadie quiere un nuevo juego de Silent Hill de gran presupuesto más que nosotros, puedes estar seguro. Aun así, es difícil emocionarse con una clasificación para un juego que, en después de todo, puede que ni exista.

E incluso si existe, sabemos muy poco sobre Silent Hill: The Short Message. Sin embargo, al menos podemos especular sobre qué tipo de juego sería, basándonos en el subtítulo.

Si nos fijamos en la parte "short" del subtítulo, nos vienen a la cabeza un par de cosas. La primera es, obviamente, P.T., el terrorífico (y ya retirado) teaser de Hideo Kojima para PS4 de lo que habría sido Silent Hills. El segundo es Beginning Hour, el teaser jugable de Resident Evil 7 publicado unos meses antes del lanzamiento del regreso del survival horror de Capcom.

Así que la mejor conjetura sobre lo que podría ser The Short Message es un teaser similar al de P.T. y Beginning Hour. Tendría sentido. Los dos ejemplos que he mencionado hicieron maravillas en la promoción de sus respectivos proyectos. Y aunque Silent Hills nunca llegó a ver la luz, P.T. sigue siendo una experiencia de terror influyente que perdura en muchos juegos indie que inspiró.