El rumor de una Nintendo Switch Pro parece auténtico, gracias a este correo de Nvidia

Los rumores de Nintendo Switch Pro se han reavivado, ya que un empleado de Nvidia parece haber confirmado la existencia del chip que supuestamente alimenta el dispositivo.

Todavía no se ha anunciado oficialmente la Nintendo Switch Pro. Pero una filtración de Nvidia publicada en el subreddit r/GamingLeaksandRumours (opens in new tab) parece confirmar que el SoC (sistema en un chip) Tegra239 es real, a través de un email de un empleado de Nvidia.

La existencia del Tegra239 se viene rumoreando desde el año pasado. El filtrador tecnológico de Twitter, kopite7kimi (opens in new tab), sacó a la luz el chip en junio de 2021, cuando sugirió que la próxima generación de Nintendo Switch estaría impulsada por un Tegra234 "personalizado".

Esto también coincide con la información encontrada en la filtración de Nvidia de marzo de este año, que hacía referencia a "NVN2" (probablemente el sucesor de la API gráfica NVN de Switch), así como una mención específica al chip T239.

¿Una auténtica subida de nivel?

(Image credit: Nintendo)

No hay duda de que el chip Tegra X1 de Nintendo Switch es una pieza de hardware envejecida, y ciertamente no es el más adecuado para grandes juegos como Xenoblade Chronicles 3 o el próximo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Los participantes del hilo de Reddit coinciden en gran medida en que el Tegra239 tendría una potencia similar a la de la PS4. Probablemente no sea el salto generacional que se espera, pero suponemos que es más aceptable para los desarrolladores y editores de terceros, que podrían encontrar más fácil portar sus juegos a la Switch Pro sin depender de las versiones en la nube.

En nuestra opinión, esto apunta a que la Switch Pro es una actualización de media generación más que una consola nueva. Creemos que este sería el movimiento correcto para Nintendo, y coincide con los comentarios realizados por el presidente Shuntaro Furukawa a principios de este año de que la Switch está en la mitad de su ciclo de vida.

Por lo tanto, una posible Switch Pro podría tener problemas para producir resoluciones 4K, pero los rumores sugieren que traerá algunos trucos bajo la manga para compensar eso. La filtración de la NVN2 de principios de año hace referencia a la tecnología de escalado DLSS de Nvidia, que aprovecha la IA para aumentar las resoluciones y la velocidad de fotogramas sin afectar al rendimiento general.

Ahora somos moderadamente optimistas sobre la existencia de la Nintendo Switch Pro. Y seamos sinceros, Nintendo va a necesitar un hardware más potente para sus grandes éxitos como Zelda y Metroid Prime 4. Y oye, puede que incluso veamos el lanzamiento de la Switch Pro junto a Tears of the Kingdom, como hizo Twilight Princess con la Wii y Breath of the Wild con la Switch.