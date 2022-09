The Last Of Us: el apocalipsis llega en el primer tráiler de la adaptación de HBO

Ha llegado el primer tráiler de The Last Of Us, la esperada adaptación del exitoso videojuego de Naughty Dog. Haz clic a continuación para verlo:

La serie, que se anunció por primera vez en marzo del 2020, está protagonizada por Pedro Pascal, de The Mandalorian, y por la estrella emergente británica Bella Ramsey. Tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un virus mortal.

Seguimos a Joel, interpretado por Pascal, un veterano superviviente que es contratado para sacar a Ellie, encarnada por Ramsey, de una opresiva zona de cuarentena y llevarla a las Luciérnagas, una organización que busca una cura para el virus. Juntos deben viajar por América, dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Se espera que la serie siga la historia del primer juego, con elementos de la secuela del 2020, aunque Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y coguionista de la serie, ha sugerido previamente que algunos episodios "se desviarán mucho" del material original.

Con un presupuesto de más de 155 millones de dólares, la serie es una de las apuestas de HBO para el 2023 y ha sido supervisada por el creador de Chernobyl, Craig Mazin, junto a Druckmann.

Junto a Pascal y Ramsey actúan Merle Dandridge, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman y Storm Reid.

El tráiler, que se ha lanzado coincidiendo con el Día de The Last Of Us, una jornada que celebra el juego y su legado, no desvela mucho en cuanto a la fecha de estreno, sólo que podemos esperarla en HBO Max y NOW TV en el 2023.

Aunque es difícil planificar con antelación, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa matriz de HBO, Warner Bros Discovery, ha cancelado tantos proyectos en el 2022, se espera que se planifiquen temporadas de continuación para la serie y que The Last of Us no se estrene como una miniserie independiente.