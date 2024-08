Esta filtración del DJI Neo revela un precio tentadoramente bajo para el diminuto dron

En un vídeo de unboxing del YouTuber italiano enontheroad, parece que se ha desvelado el hardware del próximo dron de DJI para principiantes, el DJI Neo, junto con afirmaciones sobre cuál será el precio recomendado de venta del producto.

En el vídeo, parece que el dron, que sería como una versión en miniatura del Avata 2 de estilo FPV (Visión en Primera Persona) ya está disponible en algunos mercados (enontheroad pudo recoger una unidad en Malasia, junto con el recientemente anunciado HoverAir X1 Pro), mientras que DJI nos ha dado un avance del Neo en X (antes Twitter).

enontheroad no pudo volar el dron en el vídeo, lo que no es ninguna sorpresa dado que el producto aún no es oficial. Pero sí reveló el diseño de estilo FPV del Neo en el supuesto unboxing, así como el precio que afirma que le dijeron los representantes de DJI (puedes ver el vídeo, en italiano, a continuación).

El avance oficial del DJI Neo y el precio rumoreado

Según enontheroad, el DJI Neo partirá de 199€. Ya hemos visto rumores de que el kit DJI Neo Fly More Combo, que normalmente incluye baterías adicionales, un concentrador de carga y un controlador mejorado, costará casi el doble, y enontheroad afirma que le han dicho que el Fly More Combo costará unos 350€.

DJI ha hecho oficial el Neo en un avance en X (antes Twitter). En un movimiento inusual para DJI, el vídeo de tres segundos (que puedes ver más abajo) revela y confirma que el nombre del producto es Neo, junto con la fecha y hora del anuncio, que será el 5 de septiembre a las 15:00 hora española.

Eso es todo lo que sabemos de forma oficial a través de DJI, por lo que seguimos confiando en los rumores para todo lo demás, incluyendo el precio. Si los rumores son ciertos, el Neo podría ser una ganga.

Ha habido muchos otros rumores sobre el Neo que sugieren que podría ser uno de los mejores drones para principiantes, desde que es el dron más pequeño de DJI (sin tener en cuenta el Ryze Tello de DJI) con aproximadamente la mitad del peso del Mini 4K, hasta que está listo para salir de la caja, equipado con seguimiento de objetos IA y movimientos de vuelo QuickShots de DJI.

Lo que sabemos ahora es que no pasará mucho tiempo hasta que el Neo despegue desde la palma de nuestras manos.