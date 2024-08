El último informe sobre la PS5 Pro afirma que llegará este año y costará un ojo de la cara

Los últimos informes sobre una posible PS5 Pro indican que la consola de mediados de generación sigue en camino de lanzarse este año y sí, es probable que te cueste un ojo de la cara.

Como informó GameSpot, los informes provienen del reportero Jeff Grubb, quien habló sobre la PS5 Pro en un episodio reciente del podcast Game Mess Mornings. Durante el episodio, Grubb declaró que: "Lo último que escuché es que la PS5 Pro todavía va a salir este año".

Grubb también comenta que una presentación State of Play podría emitirse pronto: "Más recientemente, lo que he escuchado es que probablemente habrá un State of Play, no un Showcase, a fines de septiembre", dice.

Para ser claros, Grubb no especifica si la PS5 Pro hará su debut o no en esta posible presentación State of Play. Pero ciertamente existe una posibilidad de que así sea si la PS5 Pro está programada para lanzarse en los próximos meses; lo más probable es que sea durante la temporada navideña. Por último, Grubb estima que la PS5 Pro podría costar alrededor de 600$, pero no descarta un precio de 700$ para el próximo hardware mejorado.

(Image credit: Nik / Unsplash)

Si Sony se dispone a lanzar una PS5 Pro este año, se habría adelantado a Microsoft en cuanto a lanzamientos de actualizaciones de gama media. Nvidia tiene nuevo hardware para Xbox Series X y Xbox Series S en camino, incluida una Xbox Series X totalmente digital, una variante blanca de la Xbox Series S de 1TB y una edición especial de la Series X con 2TB de almacenamiento y un patrón de galaxia único. Incluso tenemos una nueva guía de pedidos anticipados de consolas Xbox para esas máquinas que se lanzarán en octubre si estás interesado en obtener uno de esos nuevos modelos.

