El remake de Until Dawn se lanzará en octubre

Sony y Ballistic Moon han anunciado que el remake de Until Dawn se lanzará oficialmente el 4 de octubre para PlayStation 5 y PC.

Esta versión del juego de terror interactivo de 2015 de Supermassive Games se ha reconstruido mejorada para la consola de actual generación de PlayStation y PC, presentando unos gráficos renovados reconstruidos en Unreal Engine 5, entre otras mejoras.

En una nueva entrada del blog de PlayStation, el director creativo de Ballistic Moon, Neil McEwan, ha destacado algunas de las muchas mejoras que llegarán a Until Dawn cuando se lance a finales de este año.

McEwan reveló que el equipo ha actualizado todos los modelos de los personajes, los entornos, el atrezzo interactivo, los efectos visuales y las animaciones con Unreal Engine 5, mejorando así todas las texturas, el renderizado y el rendimiento de las animaciones que contribuyen a «personajes de mayor fidelidad que esperamos que resuenen tanto entre los nuevos jugadores como entre los fans ya existentes del juego.»

«Hemos relanzado el juego por completo para aprovechar las características de renderizado de Unreal Engine 5, incluyendo raytracing y materiales mejorados, centrándonos en una experiencia más atmosférica y de «terror moderno»», afirma la desarrolladora.

Until Dawn es uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, conocido por su envolvente atmósfera cinematográfica, su impactante toma de decisiones y la rapidez de los acontecimientos.

Según McEwan, el remake combinará la cinematografía del original con una moderna cámara en tercera persona para dar vida a los personajes y los escenarios.

«La flexibilidad de la cámara nos permite dar un nuevo énfasis a los momentos importantes y contar la historia desde una perspectiva más cercana a los personajes», afirma.

También se han introducido algunos cambios menores en la historia. McEwan explicó que, aunque Ballistic Moon estaba comprometido con la visión narrativa original de Supermassive, «pensamos que el prólogo se beneficiaría de algunos ajustes en su ritmo narrativo».

Así pues, el memorable prólogo del juego también se ha retocado, dando más tiempo en pantalla a las hermanas Washington y replanteando algunas escenas originales al dar más contexto a la infame broma que es el detonante de la trama.

También se han introducido nuevos objetos coleccionables, como los «tótems del hambre», un tipo especial de tótem que «ofrece una visión diferente a los demás», además de nuevas interacciones y contextos repartidos por todo el mundo.

Los jugadores también pueden esperar nuevos ajustes de accesibilidad y usabilidad. Una de las principales características de juego de Until Dawn es una mecánica llamada «No te muevas», que obliga al jugador a permanecer quieto ante el peligro.

Con el remake, Ballistic ha creado una alternativa opcional a esta mecánica llamada 'Mantén la calma', diseñada para periféricos de terceros «que no cuenten con giroscopio o para jugadores que prefieran un desafío diferente.»

Los pedidos anticipados de Until Dawn para PS5 y PC saldrán a la venta el 21 de agosto.

You might also like...