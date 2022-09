Si todavía te aferras a tu antiguo iPhone, tienes que descargar ya esta actualización

Apple ha lanzado una nueva versión de su sistema operativo iOS 12 destinada a ayudar a proteger los iPhone (opens in new tab) más antiguos de algunas amenazas de seguridad graves.

El nuevo iOS 12.5.6 está diseñado para algunos de los dispositivos más queridos de la compañía, como el iPhone 5S, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, así como el iPad Air, el iPad mini 2, el iPad mini 3 y el iPod touch (6ª generación).

Apple aconseja a los usuarios de estos dispositivos que actualicen inmediatamente para estar protegidos de un peligroso fallo de seguridad de día cero de WebKit.

Una actualización crucial de iOS

El hecho de que Apple haya sentido la necesidad de lanzar una nueva actualización específicamente para los usuarios de sus dispositivos más antiguos demuestra lo importante que considera esta amenaza.

En las notas de lanzamiento (opens in new tab) de la nueva actualización, Apple señala que la vulnerabilidad que aborda podría permitir que un sitio web malicioso se ejecutara con código no comprobado. La compañía ha confirmado que es "consciente" de un informe en el que se afirma que este problema puede haber sido ya explotado activamente, por lo que los usuarios deberían actualizar el sistema cuanto antes.

Esta vulnerabilidad es la misma que Apple parcheó para sus nuevos dispositivos iPhone e iPad y macOS Monterey a principios de este mes, así como para su navegador Safari.

El lanzamiento de iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 y macOS Monterey 12.5.1 también corregía una vulnerabilidad de escritura fuera de los límites en el Kernel del sistema operativo, que puede ser aprovechada para conceder todos los permisos y autorizaciones a las aplicaciones maliciosas, esencialmente permitiendo a un atacante tomar completamente el control de un dispositivo.

Ambos fallos han sido detectados por un investigador de seguridad anónimo, y Apple ha señalado que no revela, discute ni confirma los problemas de seguridad "hasta que se ha producido una investigación y los parches o lanzamientos están disponibles" para proteger a sus clientes.

Según los informes, Apple va a presentar el iPhone 14 (opens in new tab) de forma inminente, y los últimos ajustes y herramientas de iOS van a desempeñar un papel fundamental para que el nuevo dispositivo resulte atractivo para los usuarios de todo el mundo.