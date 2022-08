¿A qué hora se estrenan los episodios 1 y 2 de Los Anillos de Poder en Prime Video?

Ya casi es hora de emprender otra aventura en la Tierra Media. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se lanza finalmente en Prime Video en un par de días, y estamos seguros de que estás tan emocionado como nosotros por su llegada.

Si te encuentras entre los fans de El Señor de los Anillos que han estado esperando el lanzamiento de la serie en Prime Video, querrás saber cuándo llegará oficialmente Los Anillos del Poder. A continuación, te explicamos cuándo se estrenará la serie de televisión de El Señor de los Anillos de Amazon en España, ya que la serie de fantasía se estrenará en diferentes momentos y fechas, en función del país.

Pero eso no es todo. También te daremos el calendario completo de estrenos de la próxima producción de Prime Video, para que sepas cuándo aterrizan los nuevos episodios en la plataforma de streaming de Amazon. Al fin y al cabo, somos una comunidad, y nos ayudamos los unos a los otros.

Antes de empezar, no dejes de ver nuestro especial de Los Anillos de Poder (opens in new tab). Mira el último tráiler de la serie, lleno de acción y drama, que llegó la semana pasada.

¿Ya te has puesto al día? Estupendo, ponte tu mejor cosplay de El Señor de los Anillos, y averigüemos cuándo los episodios 1 y 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, llegarán a Prime Video.

¿Cuándo se estrenará Los Anillos de Poder en Prime Video?

Los Anillos de Poder nos presentarán a los pelosos, una raza precursora de los Hobbits. (Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se estrenará oficialmente en Prime Video la madrugada del jueves 1 al viernes 2 de septiembre a las 3:00am (hora de Madrid), pero el resto de episodios se estrenarán cada viernes a las 6:00am.

Por si acaso vas a estar viaje, pero no te quieres perder lo que puede ser un estreno histórico, aquí tienes a qué hora se podrán ver los dos primeros episodios de The Rings of Power otras regiones del mundo:

Australia - 11 AM AEST

Brasil - 10 PM BRT (jueves, 1 de septiembre)

Europa - 3 AM CEST

India - 6:30 AM IST

Japón - 10 AM JST

Oriente Medio - 5 AM MEST

Nueva Zelanda - 1 PM NZST

Reino Unido - 2 AM BST

EE. UU. 18 PM PT / 21:00 PM ET

Los Anillos de Poder: calendario completo de estrenos en Prime Video

Prepárate para aventurarte en Númenor por primera vez en un proyecto de acción real de El Señor de los Anillos. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

¿Quieres saber cuándo estarán disponibles los siguientes episodios de El Señor de los Anillos: ¿Los Anillos del Poder? No te preocupes, querido lector, porque también tenemos esa información para ti.

Según ha confirmado Amazon Studios (opens in new tab), los nuevos episodios llegarán semanalmente a Prime Video tras el estreno de la serie. Así, por ejemplo, el episodio 3 de Los Anillos del Poder se lanzará el viernes 9 de septiembre en todas las regiones del mundo, con nuevas entradas que llegarán oficialmente a las 6:00am.

Sigue leyendo para ver el calendario completo de los episodios 3 a 8 de Los Anillos de Poder:

Los Anillos de Poder episodio 1 - viernes, 2 de septiembre

viernes, 2 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 2 - viernes, 2 de septiembre

viernes, 2 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 3 - viernes, 9 de septiembre

viernes, 9 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 4 - viernes, 16 de septiembre

viernes, 16 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 5 - viernes, 23 de septiembre

viernes, 23 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 6 - viernes, 30 de septiembre

viernes, 30 de septiembre Los Anillos de Poder episodio 7 - viernes, 7 de octubre

viernes, 7 de octubre Los Anillos de Poder episodio 8 - viernes, 14 de octubre

Si quieres saber más sobre la serie del Señor de los Anillos, aquí tienes nuestro especial de todo lo que sabemos de Los Anillos de Poder (opens in new tab).