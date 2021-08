Por qué el escáner LiDAR del iPhone 13 Pro podría ser su arma secreta de fotografía

Puede que los smartphones hayan destronado a las DSLR e incluso retirar a las Olympus del negocio de las cámaras durante el año pasado, pero es que la innovación fotográfica en móviles va todavía más allá, puesto que se espera que el iPhone 13 Proc incluya un escáner LiDAR de próxima generación, algo que podría llevar a tu cámara a alcanzar niveles nuevos e impresionantes.

Hasta ahora, LiDAR (o 'Detección y rango de luz') ha tenido un impacto relativamente flojo en las funciones de foto y vídeo del iPhone. Después de debutar con el iPad Pro 2020, la tecnología de detección de profundidad llegó al iPhone 12 Pro e introdujo un nuevo truco: 'Retrato en modo nocturno' para escenarios con poca luz.

Todo muy bonito, casi trascendental. Pero las últimas filtraciones y rumores sugieren que el iPhone 13 Pro podría contar con un escáner LiDAR de segunda generación. Y esto, junto con los avances en el aprendizaje automático, podría suponer una gran noticia para la fotografía y el vídeo de los móviles.

No solo estamos hablando de juegos mejorados de enfoque automático y realidad aumentada (AR): la promesa de un modo retrato para vídeo y fotografía en 3D fácil de usar podría estar a punto de cumplirse gracias a LiDAR.

Para hacernos una idea de lo que esto podría significar para la fotografía, nos pusimos en contacto con innovadores de la fotografía 3D en Sketchfab y Polycam con tal de averiguar por qué están tan entusiasmados con la próxima generación de LiDAR en iPhone. Además, a continuación también comentamos las filtraciones y patentes recientes que sugieren que el iPhone 13 Pro finalmente podría ofrecer un 'modo retrato' para vídeo gracias a LiDAR.

Ese punto insignificante en la base de la cámara del iPhone 13 Pro pronto podría considerarse algo tan importante como las propias cámaras...

Lo que está por llegar

Las últimas filtraciones sobre el iPhone 13 Pro sugieren que sus actualizaciones podrían ser mínimas. Una cámara ultra ancha un poco más brillante (de f/ 2.4 a f/ 1.8) con la posibilidad de ofrecer enfoque automático, así como una apertura f/ 1.5, ligeramente más ancha, para el iPhone Pro Max.

Pero las últimas generaciones de iPhones han demostrado que los beneficios del típico hardware de cámara (sensores más grandes, objetivos más brillantes...) están obteniendo poco rendimiento cuando se trata de producir ganancias en el mundo real.

Los mayores avances provienen del aprendizaje automático y el nuevo hardware, como el escáner LiDAR. Es lo último, junto con el procesador de Apple y las otras cámaras del iPhone, que promete avances emocionantes en fotografía y vídeo, incluso tan pronto como cuando llegue el iPhone 13 Pro.

De acuerdo con filtraciones bastante creíbles que tuvieron lugar a principios de este año, las fotos en modo retrato serán "actualizadas en gran medida" en el iPhone 13 Pro, gracias a un proceso que combina datos de sus objetivos junto con el escáner LiDAR. Esta es una buena noticia: el modo retrato del iPhone ha mejorado la detección de bordes y la disminución del enfoque en los últimos años, y esta actualización supondría otro paso adelante.

Pero todos estos son retoques más que innovaciones revolucionarias. ¿Qué pasa con los nuevos poderes de foto y de vídeo de ese escáner LiDAR de "nueva generación", que la web de tecnología taiwanesa DigiTimes ha sugerido para el iPhone 13 Pro? Pues lo cierto es que existe alguna que otra mejora, empezando por la fotografía en 3D...

Una nueva dimensión

Si no has probado nunca la fotografía 3D, podría parecerte algo insignificante. Después de todo, la televisión 3D resultó ser uno de los mayores fracasos de la tecnología y la ola de cámaras estéreo (como la Fujifilm FinePix Real 3D W1) de hace una década fue también pretenciosa.

Pero muchos expertos piensan que la fotografía 3D (capturar el objeto en 3D tras realizar varias tomas) es tan inevitable como lo fue la fotografía digital en 2000. Y cada vez más usuarios de iPhone 12 Pro prueban los escáneres LiDAR de sus teléfonos, obteniendo resultados fascinantes.

Uno de los mejores lugares para ver la gran variedad (y calidad) de los escaneos 3D creados por iPhone es Sketchfab. Una tienda online donde puedes buscar, comprar y vender escaneos en 3D de lugares y objetos del mundo real, y además sus galerías muestran varios ejemplos creativos de esta nueva forma de fotografía.

Un buen ejemplo es el concurso "Street Art" que Sketchfab organizó a principios de este mismo año. Consistía en que los propietarios de iPhone 12 Pro y iPad Pro escaneasen ejemplos locales de murales, grafitis y estatuas utilizando su sensor LiDAR. Los resultados son verdaderamente impresionantes. Esta colección de fotos en 3D no es, artísticamente, ni mejor ni peor que una foto en 2D, simplemente es diferente. Y sobre todo, se trata de una nueva forma potente de capturar momentos en el tiempo.

La fotografía 3D no es nada nuevo. Los profesionales han utilizado durante muchos años una técnica llamada fotogrametría, que utiliza software para crear modelos 3D al detalle a partir de cientos (o a veces miles) de fotos superpuestas. Pero esto requiere mucho tiempo y mucha capacidad de procesamiento.

Los escáneres LiDAR, como los del iPhone 12 Pro y el próximo iPhone 13 Pro, son los desencadenantes de esta nueva forma de fotografía. Usan pulsos rápidos de luz para construir mapas de profundidad, los cuales son texturizados por algoritmos de software. Cuando se trata de resolución y detalle, la fotogrametría es mucho mejor, pero la fotografía 3D del iPhone nos aporta una velocidad sin precedentes.

"Es mucho más rápido que las técnicas tradicionales como la fotogrametría", señala Alban Denoyel, cofundador y director ejecutivo de Sketchfab. "Hay muchas cosas que escaneo con mi iPhone LiDAR que no me molestaría en escanear con fotogrametría porque no tengo tiempo", añade. Además, Alban Denoyel ha estado haciendo el desafío de "un escaneo al día", el equivalente en 3D al proyecto de "una foto al día" que tanto se practica en la fotografía.

Según Chris Heinrich, fundador de la popular aplicación Polycam, el escáner LiDAR actual del iPhone podría suponer un gran paso adelante para la fotografía 3D. "Hay fuertes paralelismos con la historia de la fotografía, ya que la facilidad de uso es lo que impulsó la producción masiva", dice.

"Las técnicas de escaneo 3D anteriores se pueden equiparar más o menos con la cámara Daguerrotipo, en cuando a términos de facilidad de uso", refiriéndose al dispositivo de mediados del siglo XIX. "Yo diría que la generación actual de escáner LiDAR móvil está a la par con una cámara de mano de mediados del siglo XX", añade. Se trata de un salto tecnológico de un siglo.

Trucos de memoria

La tecnología es verdaderamente impresionante, pero ¿qué se puede hacer realmente con el escáner LiDAR del iPhone 12 Pro y dónde podría llevarlo el próximo iPhone 13 Pro?

Existe una amplia gama de usos no fotográficos para el escaneo 3D móvil. Cuando la resolución del sensor LiDAR del iPhone mejore, el escaneo de tu propio cuerpo para obtener ajustes personalizados para tus gafas, aparatos ortopédicos o joyas será de gran utilidad. Además, los juegos y las películas podrán duplicar la cantidad de accesorios digitales con más facilidad.

Pero es la capacidad de escanear sujetos más personales en tres dimensiones lo que muestra el verdadero potencial de LiDAR como una nueva forma de fotografía. Antes de mudarse de casa, un hombre escaneó la casa que él mismo construyó durante una década, para que sus hijos puedan disfrutar de un recorrido virtual cuando sean mayores. Otros han escaneado los dormitorios de su infancia. El propio Alban Denoyel, por ejemplo, escaneó el siguiente recuerdo de la fiesta de cumpleaños de su hija en un iPhone 12 Pro con la aplicación 3D Scanner en menos de 30 segundos.

Con este tipo de velocidad, los destinos vacacionales podrían quedar relegados para la posteridad y las visitas tridimensionales. Algunos incluso ven el escaneo 3D como una nueva forma de fotografía sin procesar, una nueva técnica sin precedentes de capturar recuerdos con detalle, incluso aún sin contar con toda la tecnología necesaria para explotar completamente todos esos datos.

A mayor escala, que es precisamente donde el escáner LiDAR del iPhone se encuentra ahora más cómodo, también existen posibilidades interesantes. "Me quedé muy impresionado con la documentación en 3D de Emmanuel [de Maistre] de las catacumbas de París", declara Alban Denoyel, refiriéndose a los escaneos de los túneles negros de París realizados con el iPhone, sobre los que puedes leer más en Sketchfab.

"También me fascina el concepto de recuerdos volumétricos, ya sea para registrar eventos de la vida como un cumpleaños o los primeros pasos de mi hija", añade. "Estos ejemplos transmiten algo que es imposible de transferir con la fotografía normal y demuestran el poder del 3D como medio".

Los periodistas también podrían verlo como una nueva arma poderosa. El año pasado, la artista digital Julieta Gil ganó el Premio Lumen por su escaneo 3D (usando fotogrametría) del monumento 'Ángel de la Independencia' de la Ciudad de México, que había sido cubierto de grafitis por mujeres que protestaban contra la violencia sistémica. Poco después de la protesta, el gobierno lo tapó y trabajó en su restauración, de modo que el escaneo se convirtió en una importante cápsula del tiempo digital que podría ser 'visitada' por las próximas generaciones.

El 13 como número de la suerte

Algunos de estos casos de uso de LiDAR están más bien lejos de la realidad, pero ¿qué podría aportar el iPhone 13 Pro al 3D? Pues lo cierto es que necesita hacer tres grandes mejoras.

"La mayor debilidad de este sensor LiDAR de primera generación es su baja resolución, por lo que los objetos detallados no se ven tan nítidos como en la vida real", dice Chris Heinrich de Polycam. "Espero ver mejoras significativas en la resolución LiDAR de las próximas generaciones de dispositivos. El segundo inconveniente es el alcance del sensor, que alcanza un máximo de cinco metros, así que aún no es posible capturar sujetos altos o a distancia", agrega.

Alban Denoyel, de Sketchfab, está de acuerdo con las limitaciones del alcance y la resolución del iPhone 12 Pro. "También es bastante difícil obtener buenos resultados de algo pequeño a lo que tengas que darle la vuelta, como un palo o un zapato", añade. "Además, me gustaría tener una batería de mayor duración: con varios escaneos al día, ya que una carga completa no dura ni un día completo", dice.

Con suerte, el sensor LiDAR más grande del iPhone 13 Pro, que se ha visto en versiones ficticias filtradas, llevará a cabo algunas mejoras de este tipo. Si lo hace, se adelantaría aún más a los teléfonos Android en lo que respecta a la potencia de detección de profundidad.

Entonces, ¿por qué se están quedando atrás los teléfonos Android, después de que Google fuese pionero en este tipo de tecnología con el "Proyecto Tango", que ahora ya está cerrado? "Lo más importante que necesita Android es un sensor a la altura que esté disponible en muchos modelos insignia", declara Chris Heinrich. "A lo largo de los años, varios fabricantes de dispositivos originales de Android han probado sensores de profundidad móviles, pero nunca han llegado a suficientes teléfonos insignia como para atraer a los desarrolladores a crear excelentes aplicaciones de fotografía 3D para ellos", dice.

"Otro inconveniente es la velocidad de los procesadores en Android", asegura Chris Heinrich. "Procesar los escaneos LiDAR en el dispositivo requiere una gran cantidad de recursos , y Apple actualmente cuenta con los procesadores móviles más rápidos del mundo. Los procesadores más lentos significan tiempos de procesamiento más largos y una peor experiencia de usuario. Dicho esto, creo que comenzaremos a ver dispositivos Android con buena funcionalidad en 2022 ", concluye.

El rol de las gafas de realidad aumentada

Por supuesto, existen otras barreras para la adopción generalizada de imágenes 3D que están más allá del alcance del iPhone 13 Pro.

Las aplicaciones de fotografía 3D han logrado grandes avances en velocidad y experiencia de usuario, pero aún les queda mucho camino por recorrer. Un soporte más amplio en las redes sociales también ayudará. "En última instancia, la fotografía 3D se volverá mucho más importante cuando puedas compartir y consumir este tipo de fotos fácilmente de forma espacial, por ejemplo, con gafas de realidad aumentada", añade Alban Denoyel.

Chris Heinrich de Polycam está de acuerdo, pero no cree que las gafas de Apple sean esenciales para aumentar su popularidad. "Si llegamos al punto en el que las pantallas 3D montadas en la cabeza, como las gafas AR, se generalizan, entonces obviamente esto acelerará realmente la demanda de la fotografía 3D, ya que las fotos 2D se ven demasiado planas en AR o VR. Pero yo no creo que ses un requisito necesario", dice.

"A los humanos les encanta hacer fotos y vídeos, y la fotografía en 3D es otra forma de capturar la realidad que tiene sus propias ventajas y desventajas como medio", añade. "Con el tiempo, creo que se unirá a las fotos y los vídeos como medio principal para capturar el mundo que nos rodea", predice.

Estrella de vlog

Una ventaja más inmediata basada en LiDAR para el iPhone 13 Pro, entonces, podría ser la supuesta llegada de un 'modo retrato' para vídeo.

Al igual que la fotografía 3D, esta es otra característica que hemos visto anteriormente en los teléfonos Android. En 2019, el Samsung Galaxy S10 ofreció un nuevo modo de 'Enfoque en vivo' para vídeo, pero era más bien un filtro pretencioso en lugar de algo basado en información de profundidad.

Según Mark Gurman de Bloomberg, una fuente fiable de filtraciones de Apple, la serie iPhone 13 contará con un nuevo 'modo retrato' para vídeos, llamado 'vídeo cinematográfico'. Sin embargo, aún no está claro exactamente qué forma tomará esto. Si es simplemente una versión basada en la cámara del 'Modo retrato' que llegó a FaceTime en iOS 15, entonces puede que esté restringido a la cámara frontal del iPhone.

Pero si Apple planea llevar un 'modo retrato' de vídeo adecuado a las cámaras traseras de mayor calidad en el iPhone 13, es probable que necesite ayuda del sensor LiDAR. Ya es posible crear un efecto similar con aplicaciones como Focos Live, aunque eso depende de las ventajas del software computacional.

El salto más grande, y que podría generar una competencia seria para las mejores cámaras de vlogueo como la Sony ZV-1, sería un sistema que combina un escáner LiDAR de próxima generación con la compresión en tiempo real de sus datos espaciales.

Curiosamente, este tipo de sistema se ha insinuado en las patentes de Apple, como señaló Apple Insider. Tres patentes publicadas a mediados de julio hacen referencia a la compresión de información espacial LiDAR en vídeo usando un codificador, lo que podría permitir que el procesador A15 simule vídeo bokeh basado en la información de profundidad de LiDAR, mientras sigue grabando vídeo de alta calidad.

Las patentes, en realidad, no son una confirmación sólida de ninguna característica, y es posible que este tipo de modo retrato de vídeo esté un poco más alejado del iPhone 13 Pro. Pero es algo a lo que definitivamente estaremos atentos durante el próximo evento de lanzamiento de Apple, probablemente en septiembre.

Cámara oscura

Queda por ver exactamente cuánto de este potencial basado en LiDAR veremos en el iPhone 13 Pro. Sin duda, esto representa una buena oportunidad para que Apple avance más en la tecnología de detección de profundidad, antes de que los teléfonos Android probablemente se pongan al día en 2022.

En el frente de la fotografía, un modo retrato de fotografía mejorado parece un buen plan, mientras que un escáner LiDAR de próxima generación podría ayudar a acercar la fotografía 3D a la corriente principal.

Con aplicaciones como Polycam, ya es posible escanear una casa de 3.000 pies cuadrados en aproximadamente 2 minutos. Pero la resolución mejorada podría hacer que LiDAR sea útil para capturar objetos y recuerdos más pequeños. Además, un rango mejorado también podría permitirnos capturar rápidamente recuerdos tridimensionales de nuestros viajes.

Sin embargo, quizás la característica principal de LiDAR sea su capacidad de admitir un modo retrato adecuado para vídeos. Es posible que veamos un equivalente más simple del nuevo vídeo bokeh de FaceTime, basado en el procesamiento computacional, antes de que llegue. Pero lo cierto es que estaremos atentos a esta característica en el evento de septiembre de Apple, tanto como si fuéramos un vloger ansioso esperando esta novedad.