Por esto en Dune no usaron las pantallas LED gigantes de The Mandalorian

El director de fotografía de Dune y The Mandalorian, Greig Fraser, ha revelado por qué la innovadora tecnología de pantallas LED que se usó en el popular spin-off de Star Wars no se aprovechó en la película de ciencia-ficción Dune de Denis Villeneuve.

La primera temporada de The Mandalorian fue una de las primeras grandes producciones que utilizó los paneles LED. Esta tecnología permite a los actores interaccionar con mundos virtuales en películas sin necesidad de utilizar las tradicionales pantallas verdes.

Esta tecnología, que también se usó en la película Cielo de medianoche de George Clooney, utiliza LEDs lo suficientemente pequeños como para funcionar como píxeles individuales, lo que hace que los directores puedan controlar el entorno sin necesidad de estar cambiando de localización o estar construyendo escenarios (cosa que normalmente sube mucho el costo de la producción de la película).

Como en The Mandalorian ya vimos cómo estas pantallas LED simularon entornos muy del estilo de Dune de manera muy convincente, parecía lógico que el director Villeneuve usara la misma tecnología para representar el planeta desierto Arrakis.

Pero finalmente no fue así, y en una entrevista exclusiva con TechRadar durante la promoción del lanzamiento de la película en medio digital y Blu-Ray, Fraser reveló que eran dos los motivos por los que Villeneuve se decantó por rodar en exteriores siempre que fuera posible: el timing y la autenticidad.

"Bueno, aquí está la cosa", dijo. "Todavía estábamos grabando The Mandalorian mientras preparábamos Dune. Así que The Mandalorian fue un ejercicio de práctica [para esa tecnología]. Todavía estábamos tratando de resolver los errores en el sistema. Esa preparación estaba ocurriendo simultáneamente con Dune".

"Además, no puedes simplemente decir, 'oye, hagamos algunas pantallas [LED]'. Tienes que elegir un camino [por adelantado], pero ese camino todavía estaba en el proceso de ser establecido por The Mandalorian. Así que en realidad no era una posibilidad, y no era una opción viable”.

Las pantallas LED se usaron para simular los entornos de The Mandalorian (Image credit: Disney)

Fraser aclaró después que probablemente Villeneuve no hubiera querido utilizar pantallas LED incluso aunque hubiera sido una posibilidad en ese momento.

“Diré que creo que Denis quería que esta película fuera más palpable de lo que podríamos haber logrado usando LED”, nos dijo. “Quería grabar de verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a Abu Dabi. Nos levantamos a las 3 de la madrugada. Salimos al desierto cuando salía el sol, grabamos la escena, y luego nos fuimos y volvimos al atardecer."

“Así que creo que esa fue la diferencia entre los dos métodos: ese realismo que se aprecia cuando realmente te estás metiendo arena en la boca”.

Yendo a lo práctico

En otra entrevista con TechRadar, el supervisor de efectos especiales de Dune, Paul Lambert, mostró estar de acuerdo con Villeneuve respecto a su preferencia por grabar in-situ por motivos prácticos: “Hablamos sobre usar pantallas LED [en Dune], porque Greig [Fraser] había hecho la primera temporada de The Mandalorian usando esa tecnología. Pero sabíamos que no podíamos obtener esa inmensa intensidad de luz con una pantalla LED”.

Y añadió: "Además, Denis tiene un dicho: la naturaleza reemplaza los guiones gráficos. Adapta la escena cuando llega al set. Es un proceso muy orgánico. Así que tratar de organizar todo concretamente antes de grabar realmente no es su forma de trabajar y no funciona con él, porque le gusta improvisar. Es aterrador, pero también emocionante”.

Un último apunte: el jefe de diseño de producción de Dune, Patrice Vermette, le dijo a TechRadar que "era importante para su equipo tratar de ser lo más original posible, manteniéndose alejado de cosas como Star Wars, que obviamente estuvo muy influenciado por Dune.”

Quizás si Dune hubiera utilizado la tecnología de pantallas LED utilizada en The Mandalorian, entonces, por una vez, lo contrario sería cierto.