Amazon estrena tráiler de El Señor de los Anillos para gobernarlos a todos

Amazon Studios ha desvelado finalmente el título de su próxima serie de El Señor de los Anillos y, teniendo en cuentas sus lazos con Sauron y la Segunda Edad, suena muy siniestro.

Gracias a un tuit de la cuenta de Amazon Prime Video, sabemos que la serie precuela será conocida como El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder.

El teaser original, de un minuto, acompañado del título, incluye una voz narrando uno de los pasajes más famosos de la trilogía de El Señor de los Anillos, de J.R.R Tolkien, aunque todavía no ha sido doblado al castellano.

Una nueva era comienza el 2 de septiembre de 2022. Viaja a la Tierra Media con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. #ElSeñorDeLosAnillos #LosAnillosDePoder #ESDLA pic.twitter.com/na72fJFPmZJanuary 19, 2022 See more

La novedad aquí (aunque escasa) de la serie de Amazon sobre El Señor de los Anillos es su título. Hablando con The Hollywood Reporter, los creadores de la serie comentaron su decisión de centrarse en torno a la creación de los Anillos de Poder como parte del argumento:

'Es un título que imaginamos podría vivir en el lomo de un libro junto a otros clásicos de Tolkien", dijo el dúo. ''Los Anillos de Poder' une las mayores historias de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso al poder del Señor Oscuro Sauron, la historia de Númenor y la Última Alianza de los elfos y los hombres.'

'Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia de ese Anillo Único, pero antes de haber uno, había varios... y estamos encantados de poder compartir con todo el mundo esta historia tan épica'.

Como informa THR, Los Anillos de Poder pondrá fin a la especulación de si Sauron aparecerá o no en la serie precuela de Amazon. Actualmente, no se ha confirmado a nadie para el papel del Señor Oscuro pero, teniendo en cuenta que en la otra serie de Prime Video, la Rueda del Tiempo, no se reveló quién haría de villano hasta el final de la primera temporada, es posible que tengamos que esperar a que se estrene la serie de El Señor de los Anillos para saber quién interpretará a Sauron.

'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder' se estrenará en exclusiva en Prime Video el 2 de septiembre de 2022.

Análisis: juntando las piezas del puzzle de El Señor de los Anillos

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Como muchos fans de El Señor de los Anillos han sabido en cuanto han visto el tráiler, Los Anillos de Poder se refiere a los otros 19 anillos forjados por el elfo Celebrimbor a petición de Sauron.

Los fans de la saga recordarán que se entregaron tres anillos a los elfos, siete a los enanos y nueve a los hombres. El último grupo sucumbió a la influencia de los anillos y se convirtieron en los Nazgûl, los sirvientes más temibles a las órdenes de Sauron.

Teniendo en cuenta el escenario de la serie (la Segunda Edad de la Tierra Media) y su enorme presupuesto, no sería ninguna sorpresa que veamos los Anillos de Poder en su forja y su posterior envío antes de que Sauron intentase dominar el mundo ficticio de Tolkien.

Aun así, nos alegra saber que se tratará hasta el más mínimo detalle de esta historia. Amazon Studios no podría contar una historia ambientada en la Segunda Edad y pasar por alto sin más la creación de los Anillos de Poder, por lo que nos alegra saber que la serie de El Señor de los Anillos lo haga de esta manera.

Será interesante saber cuánto tiempo de la serie se dedicará a la forja de los Anillos de Poder.

En las novelas de Tolkien, sabemos que Sauron se acercó con los herreros élficos de Eregion, incluido Celebrimbor, para persuadirles en la creación de los anillos. Pero, si bien hemos tenido alguna confirmación sobre qué actores interpretarán a ciertos personajes, Amazon no ha revelado todos los roles para su elenco de 39 personas.

Así que no está claro si será Celebrimbor el único elfo que aparecerá en Los Anillos de Poder, o si le ayudarán otras criaturas a crear los mágicos artefactos. Ahora que tenemos un título oficial, no creemos que Amazon Studios vaya a tardar mucho en publicar el elenco de la serie.