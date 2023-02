OnePlus anuncia que lanzará su primer móvil plegable en la segunda mitad de 2023

OnePlus ha estado muy ocupada en el MWC 2023 (opens in new tab), mostrando su teléfono OnePlus 11 Concept (opens in new tab), dejándonos probar la OnePlus Pad (opens in new tab)y revelando un dispositivo externo de refrigeración líquida para móviles (opens in new tab). Pero la compañía podría haber dejado lo mejor para el final.

En una mesa redonda en la que estaba presente nuestro compañero Alex Walker-Todd, de TechRadar Reino Unido, Kinder Liu, presidente y director de operaciones de OnePlus, nos contó que la empresa está fabricando su primer teléfono plegable y que tiene previsto este mismo año.

En concreto, este OnePlus plegable está previsto que aterrice en la segunda mitad del 2023, es decir, en algún momento entre julio y diciembre.

Hablando sobre el próximo móvil, Liu ha dicho: “Nuestro primer teléfono plegable tendrá la experiencia rápida y fluida característica de OnePlus. Es un teléfono insignia que llamará la atención, no solo por su diseño plegable industrial, sino también por su tecnología mecánica. Queríamos lanzar un dispositivo que aspire a estar en la cima del mercado actual de los plegables.”

Así que parece que será un teléfono en el que no escatimarán en especificaciones, y probablemente también muy caro. Dicho esto, la mayoría de los móviles de OnePlus (incluido el tope de gama OnePlus 11) son más asequibles que muchos de sus rivales, así que hay cierta esperanza de que ocurra lo mismo con el primer plegable de la compañía.

OnePlus no ha dicho nada más sobre este teléfono todavía, pero ha dicho que revelarán más información en los próximos meses. Se trata de una empresa a la que le gusta ir dándonos pequeños avances antes de sus lanzamientos para crear emoción, por lo que es posible que conozcamos la mayoría de los detalles antes de que el OnePlus plegable sea presentado oficialmente.

El Oppo Find N2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Podría ser similar al Oppo Find N2

Aunque OnePlus no ha dicho nada más sobre su teléfono plegable, hay algunas pistas sobre el tipo de plegable que podría ser.

Llevamos tiempo escuchando rumores sobre un OnePlus plegable, y los más recientes sugerían que podría estar basado en el Oppo Find N2, que sólo está disponible en China.

OnePlus es una filial de Oppo, por lo que sin duda es una posibilidad. El Oppo Find N es un plegable tipo libro, y como hemos dicho sólo se puede comprar en China, mientras que el Oppo Find N2 Flip es un plegable tipo concha, y este sí que se ha puesto a la venta en España.

Como hemos dicho, esto es sólo especulación, así que existe la posibilidad de que al final el OnePlus plegable sea algo completamente distinto; pero como referencia, el Oppo Find N2 tiene una pantalla plegable de 7,1 pulgadas con resolución 1792 x 1920 con una tasa de refresco de 120Hz, una pantalla externa de 5,54 pulgada (1080 x 2120) con una tasa de refresco de 120Hz, y una batería de 4.520mAh con carga de 67W.

También tiene el chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, hasta 16GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento, y una cámara de triple lente con un sensor angular de 50MP, un ultra gran angular de 48MP, y un teleobjetivo de 32MP con zoom óptico 2x.

Es un conjunto de especificaciones impresionante, así que si el OnePlus plegable se basa en esto, entonces podría tener una gran oportunidad de clasificarse entre los mejores teléfonos plegables.