El primer móvil plegable de OnePlus podría estar ya en desarrollo

Hasta ahora, la única información (opens in new tab)referente al primer móvil plegable de OnePlus, es que la compañía no tiene prisa por lanzarlo. Sin embargo, el último rumor sugiere que el dispositivo ya está en desarrollo, y que podría contar con un diseño que ya nos es familiar.

Según fuentes que han hablado con el medio Pricebaba (opens in new tab) y con el filtrador Yogesh Brar (opens in new tab), el OnePlus plegable ya está en fase de desarrollo, aunque de momento, no han dicho nada sobre cuándo podría salir a la venta, ni cuánto costará el teléfono.

En la misma publicación, se ha afirmado que OnePlus lanzará cinco móviles a lo largo del 2022, y que este plegable no es uno de ellos. Por lo que parece difícil, aunque no imposible, que la compañía presente su primer plegable antes de que termine este año.

¿Nos habíamos visto antes?

Un detalle que sí que nos han dado, es que el plegable de OnePlus estará basado en el Oppo Find N (opens in new tab), que de momento está a la venta de forma exclusiva en China. Esto tiene sentido, ya que Oppo y OnePlus forman parte de la misma empresa propietaria: BBK Electronics.

Las dos compañías ya confirmaron que iban a trabajar más estrechamente en un futuro, sobre todo uniendo esfuerzos a la hora de crear sus móviles, por lo que esa es seguramente la razón por la que los plegables de ambas marcas se podrían parecer tanto, y en cierta manera, sería una forma en la que el Oppo Find N tuviera un lanzamiento a nivel internacional, aunque fuera con el nombre de OnePlus.

Si nos remontamos a 2020, Pete Lau, el CEO de OnePlus, afirmó que los teléfonos plegables no ofrecían "ventajas o valor significativo", pero, claro, los tiempos han cambiado.

En cuanto la existencia del OnePlus plegable se anuncie de forma oficial, no dudéis que os lo contaremos.

Todos quieren un plegable

Huawei y Samsung fueron las primeras compañías que empezaron a moverse de forma significativa en el campo de los móviles plegables, y si bien Huawei se ha relajado un poco desde entonces, Samsung sigue a tope, siendo los dos últimos lanzamientos el Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) y el Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab).

El primero tiene un formato de libro, mientras que el Flip es lo que se conoce como tipo concha, que por cierto, es el mismo diseño que adoptó el Motorola Razr (del cual se espera una nueva versión este año). Ahora, parece que OnePlus se va a unir al juego, y cabe recordar que en marzo os contamos que la compañía estaba trabajando en un software para dispositivos plegables (opens in new tab).

Al igual que Oppo, otras compañías chinas también se están expandiendo al mercado de los plegables, como Xiaomi con su Mi Mix Fold (opens in new tab). Por otro lado, se rumorea que el fabricante vivo lanzará un plegable en un futuro cercado.

Ahora que el coste de los plegables va bajando, y la tecnología necesaria mejorando, ¿qué van a hacer Google y Apple? Se especula mucho sobre el Pixel Fold (opens in new tab) y el iPhone Fold (opens in new tab), de hecho, desde hace años, y a día de hoy, parece que el de Google llegará al mercado de los plegables antes que el de la manzana.