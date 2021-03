Nvidia GeForce NOW cambia sus tarifas de pago, pero también anuncia mejoras y más juegos

Nvidia ha anunciado que va duplicar el coste de su servicio GeForce NOW, pasando de costar 9.99€ al mes o 99.99€ si se paga anualmente (con lo que el mes saldría a 8.30€).

Esto es debido a que la suscripción "fundadores", que era un plan promocional por tiempo limitado ha sido retirado, por lo que ya no se ofertará a nuevos miembros.

Nvidia GeForce NOW ofrece ahora el plan "prioritario", que básicamente cuenta con las mismas ventajas que el plan anterior, es decir, tiempos de sesión aumentados, prioridad en la cola, trazado de rayos y DLSS en juegos compatibles. La gran diferencia entre ambos planes reside en el precio.

Eso sí, Nvidia ha anunciado que los miembros fundadores que ya formen parte de la plataforma (que son unos 10 millones de usuarios) podrán mantener su tarifa actual "de por vida", por lo que seguirán pagando los mismos 5.49€/mes, siempre y cuando mantengan activa su cuenta.

La compañía ha dicho en una publicación de su blog: "GeForce NOW no sería lo que es hoy en día si no fuera por sus miembros fundadores. Por eso vamos a mantener su tarifa actual de por vida, siempre que su cuenta esté al día".

“Ya sea poco o mucho tiempo, o toda la vida, queremos que nuestros miembros fundadores, que han apoyado a GeForce NOW desde el principio, sigan siendo parte de la familia".

Por otro lado, también hay buenas noticias para todos. Nvidia ha anunciado las mejoras que tiene planeadas, entre las que destacan:

Calidad de la imagen mejorada : a partir de la semana que viene los usuarios recibirán una actualización con la que mejorará bastante la calidad de retransmisión, ya que incluirá compatibilidad con tecnología Vsync adaptativa única, que se encarga de sincronizar las tasas de refresco a 60Hz o 59.94Hz entre los servidores y los equipos de los usuarios. De esta forma se reducirán los problemas de stuttering y latencia (en juegos compatibles). Además, también habrá una tecnología adaptativa de de-jittering que incrementará la calidad de imagen incluso en conexiones inestables.

: a partir de la semana que viene los usuarios recibirán una actualización con la que mejorará bastante la calidad de retransmisión, ya que incluirá compatibilidad con tecnología Vsync adaptativa única, que se encarga de sincronizar las tasas de refresco a 60Hz o 59.94Hz entre los servidores y los equipos de los usuarios. De esta forma se reducirán los problemas de stuttering y latencia (en juegos compatibles). Además, también habrá una tecnología adaptativa de de-jittering que incrementará la calidad de imagen incluso en conexiones inestables. Nuevos juegos : como dijimos en nuestro artículo de la semana pasada, GeForce NOW añade nuevos juegos a su colección cada jueves.

: como dijimos en nuestro artículo de la semana pasada, GeForce NOW añade nuevos juegos a su colección cada jueves. Habrá nuevos centros de datos y se ampliarán los existentes : el servicio cuenta con más de 20 servidores alrededor del mundo, y planea ampliar esta cifra, esto ayudará a que se reduzcan los tiempos de espera.

: el servicio cuenta con más de 20 servidores alrededor del mundo, y planea ampliar esta cifra, esto ayudará a que se reduzcan los tiempos de espera. Mejoras de accesibilidad y de uso del servicio: se trabajará en mejoras para permitir a los jugadores acceder de forma más rápida a sus juegos, como una vinculación de cuentas mejorada y precarga de videojuegos.

Nuevos juegos de esta semana

Por último, tras la gran novedad de la semana pasada donde incluyeron la saga The Witcher, Nvidia ha anunciado los nuevos juegos que llegarán a su colección a partir de este "Jueves GFN" (18 de marzo):