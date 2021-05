Nintendo Switch Pro: es posible que puedas comprarla mucho antes de lo que esperabas

La Nintendo Switch Pro podría ponerse a la venta en septiembre, que es mucho antes de lo que esperábamos, y se habla de que será presentada antes de que se celebre el E3 2021 entre el 12 y el 15 de junio.

El portal Bloomberg ha afirmado que fuentes cercanas creen que Nintendo está lista para lanzar su versión actualizada de la consola Switch actual, que ya lleva cuatro años en el mercado, y que la nueva Nintendo Switch Pro tendrá un precio algo más caro que su predecesora, que salió a la venta por 319€.

La nueva Nintendo Switch podría ser anunciada antes del E3 para que los desarrolladores de juegos para la Switch puedan mostrar títulos que aprovechen las ventajas del hardware actualizado. Esto es según las fuentes de Bloomberg, que han afirmado que estos planes aún no se han hecho públicos.

La Nintendo Switch Pro, que es como la llama mucha gente, reemplazará la Nintendo Swtich estándar y será vendida junto con la Nintendo Switch Lite, que cuesta 220€ y es exclusivamente portátil; no tiene posibilidad de ser conectada a la TV. Aparentemente, la Nintendo Switch Pro contará con una pantalla OLED de 7 pulgadas y resolución 720p, y será capaz de reproducir a 4K cuando la conectes a una televisión.

Si la Nintendo Switch Pro realmente existe, será la primera vez que Nintendo ofrezca una versión actualizada del hardware de una de sus consolas, sin tratarse de una nueva generación. Hemos visto a la compañía lanzar nuevas versiones de sus consolas, como la Nintendo 3DS XL y la New Nintendo 3DS, pero Nintendo no suele cambiar el hardware de sus consolas hasta el comienzo de una nueva generación.

Tampoco nos parece una jugada loca, ya que tanto Sony como Microsoft han extendido de forma exitosa los ciclos de vida de sus PS4 y Xbox One, con las PS4 Pro y Xbox One X, respectivamente.

¿Por qué necesitamos una Nintendo Switch Pro?

Aunque la Nintendo Switch sigue rompiendo récords de ventas, la Nintendo Switch Pro se asegurará que esta consola siga siendo competitiva en el mercado. Su actual biblioteca de juegos se mantendrá y los títulos deberían beneficiarse del nuevo hardware de la versión actualizada. Hemos visto ya cómo se vería el Mario Kart 8 Deluxe en 4K, así como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aquellos que tengan una Nintendo Switch Lite no se quedarán con las manos vacías, ya que los juegos de la Switch funcionarán en ambas plataformas, siendo la única diferencia que en la nueva versión el rendimiento será algo mayor y los gráficos mejores.

Ahora que también están en el mercado la PS5 y la Xbox Series X, algunos propietarios de la Switch podrían sentir que su consola se ha quedado algo atrás, sobre todo al conectarla a una TV 4K. Entonces, una nueva Nintendo Switch ayudaría mucho a compensar este hecho, pero también permitiría a Nintendo atraer a dos tipos de consumidores: tanto a los que buscan un modelo premium (la Pro), como los que prefieran una consola de nivel de entrada (la Lite), dando a los usuarios la posibilidad de elegir según lo que necesiten o su presupuesto.

¿La falta de disponibilidad de chips a nivel global afectará a la producción de la Nintendo Switch Pro?

Los proveedores aparentemente confían en que no tendrán problemas para fabricar la Nintendo Switch Pro. Las líneas de producción están ahora mucho mejor preparadas para hacer frente a esta escasez de componentes, que tanto ha afectado

a la PS5 y la Xbox Series X, y al parecer Nintendo hace uso de piezas que no son tan demandadas como las necesarias para las consolas de Sony y de Microsoft, y por lo tanto, están más protegidas frente a la falta de stock.

Aunque no creemos que esto signifique que la Nintendo Switch Pro o la nueva Nintendo Switch estén disponibles fácilmente. Al igual que a PS5 y la Xbox Series X, la Nintendo Switch está muy demandada desde que comenzó la pandemia, y los fans de Nintendo estarán deseando hacerse con una de las nuevas Nintendo Switch Pro.

Hemos contactado con Nintendo para que nos hagan comentarios y os contaremos lo que nos digan.