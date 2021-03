La Nintendo Switch 2 saldrá este año con juegos en 4K y pantalla OLED

La Nintendo Switch 2 ya está lista para su lanzamiento en 2021, y viene con todos los extras que los gamers han estado pidiendo desde el lanzamiento de la primera Nintendo Switch en el 2017.

Esta consola de Nintendo, que aún no se ha anunciado oficialmente, tendrá una pantalla OLED de 7 pulgadas de Samsung Display, y el inicio de la producción está programado para julio, informa Bloomberg. De modo que, obviamente, la fecha de lanzamiento real de la Nintendo Switch 2 tendrá que ser un poco más tarde en este año.

Las ventajas de la OLED incluyen un mayor contraste y un menor consumo de batería, y puede que también tenga una frecuencia de actualización más rápida que los 60Hz estándar de la Switch.

Esta es una actualización en toda regla sobre la Nintendo Switch original y la Nintendo Switch Lite, que actualmente ofrecen pantallas LCD en tamaños de 6.2 pulgadas y 5.5 pulgadas, respectivamente.

Cuando se acopla y se reproduce en un televisor, la Nintendo Switch 2 tiene soporte de resolución 4K en vez de tener un límite de 1080p. Dada la popularidad de los televisores 4K en 2021 en comparación con hace cuatro años, este es un cambio que se agradece mucho.

Nintendo Switch 2 contra PS5 y Xbox Series X

Los mayores rivales de Nintendo en el terreno de los juegos, Sony y Microsoft, ya dieron el salto a las consolas de próxima generación con la PS5 y la Xbox Series X en noviembre del 2020. Si bien el principal competidor de Nintendo ha estado ocupado con los problemas de suministro, pueden ser una seria amenaza a finales de este año.

Nintendo Switch 2 es la respuesta, y los fans que piensan que la Switch actual ya está mayor, tienen una consola de próxima generación a la vuelta de la esquina para actualizarse. Pero no esperes que las especificaciones estén a la altura de la Xbox Series S en términos de potencia. Con la Switch original, Nintendo ofreció un diseño único y un precio económico sobre los componentes internos potentes, y eso demostró ser un gran éxito: se agotó durante el Black Friday durante cuatro años consecutivos.

Si la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch 2 es realmente en el 2021, uno debería preguntarse si el esperadísimo Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 será un juego de lanzamiento para Switch y optimizado para Switch 2. Eso es justo lo que sucedió con el primer Breath of the Wild: fue desarrollado para la Nintendo Wii U, pero salió a la venta en Wii U y Switch simultáneamente.

Tendremos más información sobre la Nintendo Switch 2 en el período previo al anuncio de la fecha de lanzamiento oficial que, si de verdad es en 2021, ya no parece tan lejana.