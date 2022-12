La corrección de errores en el gaming para Windows 11 ya está disponible para todo el mundo

Windows 11 se vio afectado por un desafortunado error en noviembre que causó tartamudeos en la velocidad de fotogramas en algunos juegos con la actualización 22H2, pero el problema ya ha sido completamente resuelto por Microsoft (después de que la cura se implementara en las pruebas el mes pasado).

Está claro que todo ha ido bien en el proceso de pruebas, ya que Bleeping Computer (opens in new tab) ha informado de que se está llevando a cabo el despliegue de la solución completa para todos los usuarios de Windows 11 afectados. Así pues, todos los afectados anteriormente por el bloqueo que Microsoft impuso a la actualización 22H2 (o retención de salvaguardia, como le gusta llamarla al gigante del software) podrán instalar la actualización.

Microsoft observa (opens in new tab): "Este problema se resolvió en KB5020044 y el bloqueo de salvaguardia se ha eliminado a partir del 14 de diciembre de 2022. Tenga en cuenta que, si no hay otras salvaguardas que afecten a su dispositivo, pueden pasar hasta 48 horas antes de que se ofrezca la actualización a Windows 11, versión 22H2."

Así pues, aunque algunos hayan tenido que esperar un par de días más para que se ofrezca la actualización 22H2 a su PC bloqueado, para cuando leas esto, ya debería haberse ofrecido, o estar lista para su instalación si la buscas en Windows Update.

A toda máquina con los ajustes de seguridad y la mejora de la interfaz de usuario

Obviamente, es una buena noticia que se haya implementado la corrección completa sin retrasos, y que la actualización 22H2 se esté distribuyendo a los gamers afectados por este desagradable fallo (que también afectó a algunas aplicaciones, no lo olvidemos, aunque Microsoft nunca ha aclarado cuáles).

Estos usuarios ya pueden beneficiarse del perfeccionamiento de la interfaz que trae consigo la 22H2, que incluye algunas suavizaciones y cambios importantes en elementos básicos de la interfaz de usuario en este último caso. Por no hablar del trabajo realizado en el ámbito de la seguridad, con una protección reforzada contra el phishing para Microsoft Defender SmartScreen, por poner un ejemplo.

Por lo que podemos ver en los informes de varios foros online, parece que hay clientes satisfechos que señalan que la solución funcionó para ellos en términos de que no hay más ralentización después de la actualización 22H2, y estos parecen ser la mayoría (con alguna que otra queja, aunque es posible que pueda ser causada por otros problemas en lugar de este error en particular).