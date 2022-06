Hoy le toca al Samsung Galaxy Z Flip 4: también se ha filtrado al completo

¡Vaya días más moviditos llevamos con los móviles plegables (opens in new tab)! Tan solo un día después de que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) se filtrara al completo (opens in new tab), hoy le ha tocado a su hermano, el Galaxy Z Flip 4, (opens in new tab) y se han filtrado todos sus detalles.

Esta nueva información proviene de un filtrador diferente (pero igual de fiable), Yogesh Brar (opens in new tab), que ha tuiteado una lista de especificaciones casi completa del próximo teléfono plegable tipo concha de Samsung, y obviamente, afirma que son reales.

Si estas especificaciones son realmente las del Samsung Galaxy Z Flip 4, el móvil plegable contará con una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz, lo cual es lo mismo que lo que vimos en el Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab), pero sí que hay una diferencia: la pequeña pantalla exterior sería en esta nueva versión de 2.1 pulgadas, lo cual es un pelín más grande que las 1.9 pulgadas que tenía la generación anterior.

Según vemos en el listado, el Z Flip 4 contará con tres cámaras: una principal de 12MP acompañada de una ultra gran angular de 12MP en su parte trasera, y una cámara selfie de 10MP; por lo que no parece haber cambios respecto al predecesor en este área.

Otra cosa que parece que tendrán en común ambas generaciones del Flip, es que el nuevo plegable tipo concha vendrá con 128GB o 256GB de almacenamiento, 8GB de RAM y con conectividad 5G.

Pero sí que hay algunas especificaciones que han mejorado este año: el Galaxy Z Flip 4 se podrá cargar a 25W, lo cual, aunque parezca una velocidad absurda, es mejor que los míseros 15W del Z Flip 3. Por otro lado, la capacidad de la batería parece haber aumentado de 3.300mAh a 3.700mAh, por lo tanto, contaremos con 400mAh adicionales. Por supuesto, el sistema operativo será uno más actualizado, ya que el plegable de este año vendrá con Android 12, y por último, el chip será el último tope de gama que ha llegado al mercado: el Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Por supuesto, toda esta información procede de una filtración, por lo que no podemos saber si está en lo cierto o no. Pero dicho eso, muchos de los detalles que vemos en este listado filtrado, como el software y el chip, coinciden con cosas que ya habíamos escuchado antes, y que parecen estar bastante claras. Además, muchas son actualizaciones típicas que solemos ver de un año para otro.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G- Main: 6.7" FHD+ sAMOLED, 120Hz- Outer: 2.1" sAMOLED- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC- 8GB RAM- 128/256GB storage- Main Cam: 12MP + 12MP (UW)- Inner Cam: 10MP- Android 12, OneUI 4- 3,700mAh battery, 25W wired, 10W wirelessJune 1, 2022 See more

De momento, no estamos ante mejoras enormes

A juzgar por las especificaciones filtradas, el Samsung Galaxy Z Flip 4 podría no suponer una mejora enorme respecto a su predecesor: las pocas actualizaciones que hay son pequeñas, y en varias áreas no ha habido cambios.

Pero hay que tener en cuenta que una lista de especificaciones no nos permite ver el móvil al completo, sobre todo cuando se trata de un teléfono plegable, donde hay muchos otras elementos en juego, e igualmente importantes. El diseño es vital, por ejemplo, ya que la bisagra, el pliegue de la pantalla y la resistencia al agua y al polvo, tienen un impacto dramático en la duración del dispositivo con el paso del tiempo.

Es de esperar que veamos algunas mejoras de durabilidad en el Z Flip 4. No hay que olvidar que los usuarios del Flip 3 han informado de problemas de arrugas en la pantalla después de haber utilizado el teléfono durante un tiempo. Por otro lado, hemos escuchado que el nuevo plegable tipo concha podría venir en algunos nuevos colores (opens in new tab), pero esperamos que Samsung tenga algunos cambios de diseño más grandes bajo la manga.