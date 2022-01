¿Ha ganado Apple el CES 2022 sin tener que presentarse allí?

Google, Intel, Nvidia, AMD. Estas y otras empresas se han propuesto mencionar a Apple de alguna manera en el CES de este año.

Aunque Apple no estaba presente en el evento de Las Vegas, parecía que todo el mundo hablaba de ellos.

Si has visto las retransmisiones en directo de Intel y Nvidia, habrás oído hablar de productos más rápidos que los chips M1 Max de Apple, por ejemplo (aunque las investigaciones posteriores parecen haber quitado peso a estas afirmaciones de ambas empresas).

Solo cuando se rasca la superficie se descubre que Apple ya ha sido considerada ganadora en el CES de este año en diversas categorías, sin estar allí de forma oficial.

Apple estuvo en el ojo de muchos en el CES 2022

Intel no tardó en comparar sus nuevos chips Alder Lake con el M1 Max, actualmente disponible en los modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. El comunicado de prensa afirma directamente que el chip Intel Core i9 es más rápido que el M1 Max, pero si tenemos en cuenta el calor que disipa esta CPU en comparación con los chips de Apple, hay algo más que la velocidad en la que Apple supera a la competencia.

(Image credit: Intel)

El Core i9 puede consumir hasta 115 vatios de energía, mientras que el M1 Max pide 60 vatios en un uso normal, y no suele superar los 90 vatios cuando macOS exige más potencia al chip.

Pero este es solo un ejemplo de Intel, ya que la compañía también mostró la integración del Apple Watch y de iMessage con los próximos equipos Evo a través de Screenovate, una aplicación que fue adquirida recientemente por la compañía en diciembre.

Google también ha anunciado un intento de imitar la conectividad de la que hace gala el ecosistema de dispositivos de Apple. Pronto podrás emparejar varios dispositivos a través de una próxima función llamada Fast Pair. Esto permite que tu teléfono Android desbloquee tu Chromebook, o que tus Pixel Buds puedan intercambiarse entre tu teléfono y tu portátil sin problemas.

Sin embargo, no se trata solo de que Google e Intel se inspiren en las funciones de software de Apple.

Espera, que hay más

Find My es el servicio de Apple de integración con otros productos que se pueden encontrar a través de la aplicación Find My. Es el mismo método que ofrecen las AirTags, pero la compañía está permitiendo que otras empresas utilicen la misma tecnología. Targus fue un ejemplo en el CES al integrar Find My en una mochila.

Belkin también anunció unos auriculares que incorporarían Find My, junto a un soporte para las series iPhone 12 y iPhone 13 que será capaz de rastrear tu cara, ideal para videollamadas o para crear el próximo vídeo viral de TikTok.

También hay más intentos por parte de empresas como Eve para integrar HomeKit de Apple, que es una forma de gestionar tus dispositivos domésticos a través de la app Home, para que puedas controlar las luces, tu calefacción y próximamente las persianas de las ventanas para que se levanten o bajen cuando sea necesario.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que se anunció en el CES 2022, pero se nota cómo Apple estaba en todas partes en el evento, y no tuvo ni que ir. La única vez que alguien de Apple apareció en el CES fue en el 2020, cuando Jane Horvath, directora senior de privacidad de Apple, subió al escenario en una mesa redonda sobre privacidad.

Y, el año anterior, la compañía decidió colocar una pancarta frente al CES promocionando que tu información se almacena únicamente en tu iPhone.

(Image credit: Future)

Esto demuestra que Apple no necesita estar en el CES: empresas como Belkin, con sus productos, e Intel, con sus gráficos, hacen el trabajo duro por la empresa a pesar de todo. Aunque todavía hay dudas sobre si eventos como este siguen siendo necesarios en un mundo post-pandémico, el tema de fondo fue que las empresas se están preparando para prepararse para una batalla que, en su mayoría, ya ha sido ganada por Apple.