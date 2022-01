La Nvidia RTX 3090 Ti es la GPU que todos queremos... pero la RTX 3050 es la que necesitamos

Nvidia ha tenido un CES 2022 bastante bueno, fijándonos en el cómputo general. Si bien su discurso de apertura el 4 de enero fue un tanto variado en cuanto a cosas más y menos acertadas, (podrían haber dado menos énfasis a los tráileres de juegos y más a su nuevo hardware), los productos que ha mostrado Nvidia han sido muy bien recibidos.

Tan pronto como la compañía anunció sus tarjetas gráficas para portátiles RTX 3070 Ti y RTX 3080 Ti, todas las grandes marcas anunciaron una gran cantidad de nuevos y potentes portátiles gaming, y si Nvidia puede cumplir sus promesas, parece que el 2022 será un gran año para jugar en un portátil.

Sin embargo, para muchos de nosotros, lo más destacado de lo anunciado por Nvidia fue la presentación de dos nuevas tarjetas gráficas para equipos de sobremesa: la asequible RTX 3050 y la ultra-potente RTX 3090 Ti. Pero, si bien la mayor parte de la emoción se centró en la RTX 3090 Ti, de la que por cierto se habló muy poco y se entró poco en detalle, creemos que la RTX 3050 se convertirá en el lanzamiento realmente más importante.

(Image credit: Nvidia)

Cubriendo una brecha

Con lo poco que sabemos sobre la RTX 3090 Ti, está claro que será una gráfica realmente potente. La RTX 3090 actual es la reina de las GPU para gaming, y ofrece unos niveles de rendimiento que permite ejecutar cualquier juego moderno, con los ajustes gráficos a tope (incluso en 4K), sin esfuerzo alguno.

Lo cierto es que la RTX 3090 Ti, que será incluso más potente, solo resultará interesante para personas que buscan la tecnología del más alto nivel, o que quieran subir a la resolución ultra-alta 8K.

Teniendo en cuenta que la mayoría de gamers juegan a 1080p o a 1440p, tanta potencia simplemente no es necesaria. Que quede claro: nos encanta que Nvidia siga superando los límites en este sentido, y sin dudas nos encantará probar esa gráfica RTX 3090 Ti en un monitor 8K.

Sin embargo, parece que la gama de productos de súper alto nivel de Nvidia está algo saturado, ya que no solo encontramos la RTX 3090 Ti y la RTX 3090, sino que también tenemos la RTX 3080 Ti y la RTX 3080. Mientras tanto, los jugadores que no necesitan, o no pueden pagar, una GPU de gama tan alta pueden sentir que Nvidia los está dejando un poco de lado. Por suerte, está la RTX 3050, y por eso es tan bienvenida.

(Image credit: Nvidia)

Una audiencia más amplia

Tal y como señaló la propia Nvidia en su anuncio de la RTX 3050, tres de las cinco gráficas más usadas por los gamers de Steam son modelos de la serie GTX 50: la GTX 1050, la GTX 1050 Ti y la GTX 1650. Está claro que las GPU más asequibles, que aún así cuentan con algunas de las características y la tecnología que se encuentran en las tarjetas gráficas más caras, son mucho más populares que las tarjetas ultra-potentes y ultra-caras de gama alta, que siguen siendo de nicho.

Muchas personas llevan un tiempo observando las últimas GPU de la serie RTX 3000 de Nvidia y los avances que traen, incluido el trazado de rayos mejorado y la compatibilidad con DLSS, pero no se han hecho con una debido a su alto precio (y todo esto sin tener en cuenta que encima ahora están los precios inflados debido a la falta de disponibilidad).

La RTX 3050 debería otorgar a los jugadores que cuenten con un presupuesto estándar la oportunidad de poder disfrutar de esas características de la serie RTX 3000, por un precio mucho más asequible de 249 dólares (que al cambio son unos 220€, aunque seguramente aquí suban algo de precio). Esta gráfica cuenta con memoria GDDR6 de 8GB, núcleos RT de segunda generación para trazado de rayos y núcleos Tensor de tercera generación para DLSS e IA, y Nvidia afirma que podrás jugar a juegos con trazado de rayos a 60fps. También podrás utilizar las funciones de Nvidia Reflex para reducir la latencia.

Gracias a esto, por fin las nuevas funciones estarán al alcance de más personas. El gaming en PC debería ser lo más accesible que sea posible, y por eso la RTX 3050 podría jugar un papel tan importante y cambiarlo todo.

(Image credit: Shutterstock)

DLSS para el éxito

De todas las funciones enfocadas al gaming que ofrece la RTX 3050, el DLSS de Nvidia es la gran estrella. El DLSS, que significa Deep Learning Super Sampling (“Supermuestreo de aprendizaje profundo” en español), permite que las GPU compatibles mejoren los gráficos del juego, lo que brinda un aumento impresionante en el rendimiento.

En el pasado, ya probamos el DLSS con la RTX 3090 para jugar a juegos muy exigentes gráficamente, como el Cyberpunk 2077 y el Watch Dogs: Legion, en resoluciones 8K y con unos 60 fps, algo que parecía imposible que se pudiera hacer hasta hace muy poco.

Sin embargo, si bien es algo impresionante, la verdadera magia del DLSS es cuando lo usamos con gráficas de menos potencia, ya que nos permite llegar a resoluciones más altas y mayores tasas de fotogramas por segundo, además de disfrutar de más efectos gráficos. En definitiva, nos permite hacer algo que sin el DLSS la gráfica no hubiera podido hacer.

La Nvidia RTX 3050 tendrá soporte para DLSS 2.0, y es la candidata perfecta para usar esta tecnología. Gracias al DLSS, esta gráfica debería ser capaz de llegar a a resoluciones de 1080p con un buen nivel de efectos gráficos, incluido el trazado de rayos en algunos juegos.

Si consigue ofrecernos esto, entonces la Nvidia RTX 3050 será sin dudas un producto que cambiará las reglas del juego para muchas personas. Esperamos poder hacernos con una dentro de poco para ponerla a prueba.

