Nvidia RTX 3070 Ti vs RTX 3080: comparativa

Muchos gamers quieren saber si deberían optar por la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti o por la RTX 3080. Si comparamos estas dos gráficas con la RTX 3070, la nueva RTX 3070 Ti se sitúa entre las otras dos si nos fijamos en el precio, por lo que la gran pregunta es si se posiciona igual en cuanto a su rendimiento, y si merece la pena comprarla.

Todo lo que digamos, claro está, se basa en que el mercado de las GPUs se estabilice y que todos estos modelos estén disponibles en el mercado, y por supuesto, que sus precios vuelvan a la normalidad. Hasta entonces, solo podemos decir que sea cual sea la que consigas encontrar a un precio similar al recomendado, cómprala.

Empecemos la comparativa entre la RTX 3070 Ti y la RTX 3080 para ver cuál es la mejor tarjeta gráfica que puedes adquirir, teniendo en cuenta tanto el precio como el rendimiento.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia RTX 3070 Ti vs RTX 3080: precio

El precio de la RTX 3070 Ti se queda justo entre el de la RTX 3070 y la RTX 3080, con su coste recomendado de 619€ para su versión 'Founders Edition'. Los modelos de terceros como MSI o Asus tienen un precio más elevado.

La RTX 3080, por otro lado, parte de 719€. Y la RTX 3070 519€.

Suponiendo que pudieras comprar cualquiera de ellas por su precio recomendado, la RTX 3070 Ti es por lo tanto más económica que la RTX 3080, incluso estando ahora mismo los precios inflados, seguirá teniendo un precio menor.

Está claro que la cuestión aquí es qué recibirás por tu dinero, y tenemos que decir que lo cierto es que esos 100€ más que te costará la RTX 3080 merecen la pena, ya que su relación calidad-precio es mejor.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia RTX 3070 Ti vs RTX 3080: especificaciones

Comparativa de las especificaciones RTX 3070 Ti RTX 3080 Núcleos CUDA 6144 8704 Reloj boost 1.77GHz 1.71GHz Reloj base 1.575GHz 1.44GHz VRAM 8GB GDDR6X 10GB GDDR6X Interfaz de memoria 256 bit 320 bit Velocidad de reloj memoria 1.188GHz 1.188GHz TDP (potencia de diseño térmico) 290W 320W

Como se puede ver, la RTX 3080 cuenta con varias mejoras muy importantes respecto a la RTX 3070 Ti.

La RTX 3080 tiene 2560 núcleos CUDA adicionales en comparación con la RTX 3070 Ti. Esta es sin duda la mejor ventaja de la RTX 3080 frente a la RTX 3070 Ti, ya que los núcleos CUDA son los que se encargan de todo el procesamiento de gráficos.

Los núcleos CUDA descomponen las múltiples tareas necesarias para renderizar los fotogramas, y trabajan en cada una en paralelo, para luego combinarlas al final y poder dibujar un fotograma en la salida de vídeo de la tarjeta. Cuantos más núcleos CUDA tenga una gráfica, más rápido podrá producir los fotogramas, lo que significa que podrá suministrar más fotogramas por segundo mientras juegas o realizas otras tareas pesadas gráficamente.

Además, la RTX 3080 tiene 2GB de VRAM GDDR6X adicionales, por lo que se podrán cargar en la memoria más texturas, modelos y otros datos necesarios para procesar gráficos, que es lo que necesitan los núcleos CUDA para trabajar más rápido.

Hablando de velocidad, la RTX 3080 cuenta con un bus de memoria de 320-bit frente a los 256-bit de la RTX 3070 Ti. Esto significa que la RTX 3080 también será capaz de transferir más datos con cada ciclo que la RTX 3070 Ti. Esto hará que las cosas se ejecuten de forma mucho más fluida y por tanto se consigue un mejor rendimiento.

Algo en lo que la RTX 3070 Ti sí que tiene algo de ventaja es en las velocidades de reloj, que son un poco más altas, pero lo cierto es que la diferencia no es la suficiente como para compensar esos 2560 núcleos CUDA adicionales que tiene la RTX 3080. Expresándolo de forma sencilla: la RTX 3080 tiene tantos núcleos operativos para hacer el trabajo, que simplemente no importa tanto la velocidad a la que lo hagan, porque igualmente sacan el trabajo al momento.

Claro que la RTX 3070 Ti no está destinada a mejorar a la RTX 3080 (para eso está la RTX 3080 Ti), pero sí que está enfocada a cubrir esa brecha existente entre la RTX 3070 Ti y la RTX 3080, por lo que si os preguntáis "¿cómo de bien hace eso?", pues la respuesta es que, sinceramente, no muy bien. Al igual que os explicamos en nuestro artículo de comparativa entre la RTX 3070 Ti y la RTX 3070, la RTX 3070 Ti ofrece un rendimiento que no es destacablemente superior al de la RTX 3070, sobre todo si nos fijamos en el rendimiento de juegos en 1440p y 4K.

Obviamente, el rendimiento de la RTX 3070 Ti se acerca más a la RTX 3080 sobre el papel, pero el incremento tampoco es enorme. La mayoría de los gamers probablemente no lleguen a notar la diferencia cuando jueguen a 1440p, o incluso a 1080p con la configuración ultra, con el trazado de rayos activado.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia RTX 3070 Ti vs RTX 3080: ¿cuál debería comprar?

La RTX 3070 es bastante más económica que la RTX 3080, por lo que el menor rendimiento es esperado y no resulta un inconveniente teniendo en cuenta lo que te ahorras. Pero este no es el caso de la RTX 3070 Ti. Sí, el rendimiento es algo mejor que el de la RTX 3070, pero también cuesta 100€ más, y el aumento en el rendimiento no compensa el incremento en el precio.

Si estás dispuesto a pagar los 100€ de diferencia, tal vez puedas, ya que estás, pagar los 200€ y hacerte con la RTX 3080, que es con la que mayor aumento en rendimiento podrás apreciar y por lo tanto el gasto extra merecerá la pena.

El único contexto en el que no te recomendaríamos la RTX 3080 es si realmente quieres gastar lo menos posible; en ese caso te diríamos que te hagas con la RTX 3070. Sea como sea, no nos parece que tenga mucho sentido optar por la RTX 3070 Ti con el precio que tiene.