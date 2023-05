Garmin podría desafiar al Apple Watch Ultra con el Epix 2 Pro dentro de poco

Puede que el Apple Watch Ultra (opens in new tab) haya convencido a algunos amantes de las actividades al aire libre para cambiar su Forerunner o Fenix por el reloj más potente de Apple, pero Garmin podría estar a punto de contraatacar de nuevo con un sucesor emblemático de su reloj deportivo más potente, el Garmin Epix 2.

Según los rumores de The5KRunner (opens in new tab) y Gadgets & Wearables (opens in new tab), es probable que el Garmin Epix 2 Pro llegue a finales de mayo, según la información obtenida de algunos distribuidores de Garmin y unos documentos reglamentarios recientes.

Y aunque es probable que la actualización sea relativamente menor, algunas nuevas características podrían convertir al nuevo smartwatch en un rival aún más fuerte para el Apple Watch Ultra que el Epix 2 actual. Para empezar, el Epix 2 Pro podría tener una pantalla más grande que iguale a la AMOLED de 1,4 pulgadas que hemos visto en el Garmin Forerunner 965 (opens in new tab).

Esto dejaría al nuevo reloj de Garmin por detrás de la gloriosa pantalla de 1,92 pulgadas del Watch Ultra (que tiene un brillo de 2.000 nits), pero el Epix 2 Pro podría superar a su rival de Apple en otros aspectos.

En cuanto al seguimiento de la forma física, por ejemplo, es probable que el nuevo Epix incorpore muchas de las funciones que hemos visto más recientemente en el Forerunner 965, como la Proporción de Carga y la Dinámica de Carrera. Esta última te permite seguir y analizar tu técnica de carrera sin necesidad de un sensor adicional como un pulsómetro HRM.

Lamentablemente, no parece que el Epix 2 Pro vaya a incluir ningún sensor nuevo que no hayamos visto en el anterior Garmin Fenix 7 (opens in new tab), pero los rumores apuntan a que podría incluir una linterna en el modelo más grande. Hablando de dimensiones, otra novedad probable es que el Epix 2 Pro esté disponible en tres tamaños de carcasa (42mm, 47mm y 51mm), lo cual sería una mejora proque el Epix 2 actual sólo está disponible en una opción de 47mm.

Por supuesto, todo esto no son más que rumores, pero la llegada inminente de un Epix 2 Pro, aunque sea con algunas mejoras relativamente modestas, parece más probable que la de un Garmin Fenix 8, que no veremos hasta principios de 2024.

Naturalmente, se espera que el Epix 2 Pro sea caro, y el medio The5KRunner ha predicho unos precios de 950€ para la versión de 42mm, 1.050€ para la versión de 47mm y 1.150€ para el modelo de 51mm.

Si quieres hacerte con uno de los relojes deportivos más exclusivos del mercado, cuando el Epix 2 Pro llegue probablemente a finales de mayo o mediados de junio, también estarán disponibles las habituales versiones de zafiro a cambio de un incremento en el precio.

Una actualización pequeña pero prometedora para el Epix

El Garmin Epix 2 actual ya es un smartwatches increíble, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. (Image credit: Garmin)

Del mismo modo que Apple se ha adentrado en el territorio de Garmin con el Watch Ultra, los mejores relojes de Garmin (opens in new tab)también han adoptado funciones de smartwatch para ser más polivalentes, y el Garmin Epix 2 Pro podría ser el más potente hasta la fecha.

Por supuesto, puede resultar excesivo para muchas personas, ya que modelos para principiantes como el Venu 2 o el Forerunner 45, que se sitúan en el extremo opuesto de su gama, son mucho más económicos y son más que suficiente para mucha gente. Pero si buscas un reloj deportivo de gama alta y sueles hacer la mayor parte del ejercicio en el gimnasio, más que en excursiones durante todo un día, el nuevo Epix podría ser una buena alternativa al Garmin Fenix 7.

Seguimos considerando que el Apple Watch Ultra es uno de los mejores smartwatch (opens in new tab) que puedes comprar, y podría ser la mejor opción si lo que buscas es un reloj con un montón de aplicaciones y una pantalla impresionante.

Pero donde los relojes Garmin siguen destacando es en la profundidad de sus funciones de fitness, como el excelente Informe Matutino (opens in new tab), y el Epix 2 Pro probablemente obtendrá muchas de las funciones que hemos visto en el Forerunner 965. Los relojes Garmin también suelen tener más botones, que son mejores que las pantallas táctiles en muchos escenarios de fitness, y se conectan a una amplia gama de equipos de entrenamiento mediante sensores ANT+ y Bluetooth BLE.

Dado que el Garmin Epix 2 nos pareció un reloj deportivo increíble, fantástico para la navegación, estamos deseando ver su rumoreado sucesor Pro y llevárnoslo a nuestras sesiones de entrenamiento cruzado.