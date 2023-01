El informe matinal de Garmin ha cambiado para siempre mi forma de entrenar

Garmin introdujo varias funciones nuevas a lo largo del 2022, pero cuando probé el Garmin Forerunner 955 Solar, hubo una función que me llamó la atención. El informe matinal de Garmin es una parte integral de los mejores relojes Garmin, como el Forerunner y la gama Fenix.

Te informa de lo bien que has dormido la noche anterior, te da tus datos de preparación para el entrenamiento y te proporciona información básica sobre el tiempo. Básicamente, te dice si estás preparado para una actividad seria al aire libre, como salir un buen rato a correr, y cómo de bien vas a rendir.

Al principio, esta función me pareció un poco invasiva. Si no he dormido bien (lo que suele ocurrir) lo sé. Seguramente me he despertado varias veces y tal vez he leído o escuchado un audiolibro intentando conciliar el sueño, y si ese es el caso, lo último que quiero ver por la mañana es una notificación de puntuación de Batería Corporal baja.

Al principio, no le veía las ventajas, y pensaba que mayormente me daría ansiedad. Stephanie Romiszewski, de la Clínica Sleepyhead (opens in new tab), dijo en una entrevista con TechRadar sobre el seguimiento de la forma física y el sueño que "yo, como experta en sueño, nunca pediría a alguien que analizara tu sueño a menos que estuvieras tratando de resolver un problema específico y tuviera un plan específico para tratarlo".

Es difícil centrarse en mejorar un área concreta del sueño, por lo que alimentarse constantemente con esta información sobre la salud puede conducir a una relación poco saludable con tu descanso, ya que te preocupas por no conseguir dormir, lo que te mantiene despierto en un círculo vicioso.

En cualquier caso, yo estaba viendo la función como algo para mejorar el sueño, en lugar de la forma en que se supone que se debe usar: como una manera de planificar tu entrenamiento teniendo en cuenta la recuperación. Después de pasar del reloj para analizar otros, como el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, volví al Forerunner como un buen reloj de entrenamiento estándar, para ayudarme en mi entrenamiento para una media maratón (que no conseguiré terminar, pero ahí vamos). La preparación para esta carrera me ha llevado a correr más a menudo, a veces carreras de unos 10km (lo siento, llegué tarde a lo de hacer deporte).

Después de varias malas puntuaciones de entrenamiento los sábados, que indicaban que necesitaba un día más de recuperación, empecé a prestar atención a las estadísticas que me daba mi Garmin. Si el sábado por la mañana, mi informe matinal me decía que había tenido una mala noche, cambiaba mi entrenamiento (hacía algunos estiramientos o una sesión de mancuernas suave en lugar de salir a correr) y me acostaba temprano esa noche. Al día siguiente, mis métricas de recuperación solían mejorar mucho, por lo que podía hacer mi carrera larga en ese momento y, como resultado, mi rendimiento general mejoraba.

Una vez que empecé a prepararme para una carrera y a utilizar los datos de mi reloj de forma significativa, se convirtieron en algo increíblemente útil en lugar de ser motivo de ansiedad. Cuando llegue el día de la carrera, sabré mucho mejor lo que necesita mi cuerpo y podré asegurarme de que mi preparación para el entrenamiento es óptima. Ahora, cuando no tengo la función, la echo de menos.

Por lo tanto, si tienes un Forerunner o un Fenix, no te olvides del informe matinal si tienes en mente un objetivo. Puede ayudarte a aprender a optimizar tu rendimiento y a comprender lo que tu cuerpo necesita antes de una competición.