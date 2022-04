Esto es lo que les falta a los relojes para correr para ser perfectos

Todavía no hemos pasado la primera mitad el 2022, pero este año ya se está perfilando como uno fantástico para los relojes para correr, ya sea para principiantes o para usuarios avanzados. El Garmin Venu 2 Plus se lanzó en enero de este año, y poco después le siguieron los modelos de la compañía Fenix 7 y Epix, y luego el excelente Instinct 2. Por otro lado, la marca Suunto lanzó el ligero Suunto 5 Peak, Huawei presentó el Huawei Watch Runner GT, y Polar anunció el Polar Pacer y el Pacer Pro.

Está claro que opciones donde elegir no nos faltan, pero es que hay una cosa con la que no cuentan ninguno de todos estos relojes para correr, y que sin ninguna duda podría cambiar las reglas del juego: una cámara.

Tras hacer esta reflexión, se lo comenté a mis compañeros de trabajo, y se me quedaron mirando con cara de que estaba loca. ¿Acaso no conocía el Samsung Gear y lo malísima que era su cámara en la práctica?

Lo reconozco, nunca llegué a probar el Gear, pero me fio de lo que me contaron mis compañeros sobre que la experiencia con la cámara de ese reloj era... deficiente, por decirlo de una manera elegante. Con un limitado sensor de 1.9MP y una resolución de 320 x 320 píxeles, está claro que no puede rivalizar con la cámara de un móvil, pero tampoco es que fuera tan mala, tal y como muestran estas fotos echas por uno de mis compañeros:

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 (Image credit: Future)

El Gear también ofrecía un modo macro para fotografías en primer plano, y también era capaz imágenes del tipo "Sonido y Disparo" (fotos acompañadas de un audio) e incluso podía grabar vídeos de 15 segundos.

Claro que tratar de apuntar a algo con una cámara que llevas atada al brazo no es algo fácil, pero piensa en ello como un ejercicio extra de movilidad.

Sería algo muy práctico

Creo que salir a correr y la fotografía son dos cosas que combinan a la perfección; de hecho, la mayoría de las aplicaciones para correr están preparadas para compartir fotos de tu ruta. La app Strava te permite subir fotos para complementar tus estadísticas, con Garmin Connect puedes plasmar tu tiempo y ritmo sobre una imagen cuadrada (consiguiendo un resultado listo para compartir en tu Instagram), y Komoot te permite añadir fotos cuando has completado una ruta.

Todas estas son funciones geniales que le dan más vida a tus rutas, y a mi siempre me gusta ver fotografías de otros corredores, pero lo cierto es que no es algo que yo use muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque ponerme a sacar el móvil de donde lo tenga guardado, en medio el ejercicio, es algo que me tira para atrás, y lo normal es que esos momentos en los que me surge algo que quiera fotografiar, no coincidan justo con el momento en el que había pensado hacer una pausa.

A mi me encanta salir a correr por la naturaleza: considero que poder ir corriendo e ir viendo bonitos paisajes es una de las alegrías que te llevas por salir a correr, tal y como puedes ver en las fotos que os dejo a continuación. Incluso cuando salgo a correr por rutas que ya tengo muy vistas, siempre puedes encontrarte con algo especial, y a veces son cosas que pasan muy rápido, y si te pones a sacar el móvil, desbloquearlo, etc., pues a veces el momento ya ha pasado y llegas tarde.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Cat Ellis) Imagen 2 de 3 (Image credit: Cat Ellis) Imagen 3 de 3 (Image credit: Cat Ellis)

Por todo esto, creo que una cámara integrada en un reloj para correr sería algo bastante práctico para estas situaciones.

Los smartwatch con cámara no han terminado de convertirse en algo habitual, pero existir, existen, como el extraño Sunsune 4G Smart Watch, que más bien parece como si tuvieras un televisor en miniatura atado a la muñeca.

No creo que veamos una cámara integrada en un reloj para correr en un futuro próximo, pero quizás dentro de unos años, una cámara podría ser la característica más destacada del Garmin Fenix 9 o del Epix 4.